https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757150003.html

Поклонская рассказала, от чего будет зависеть ее дипломатическая карьера

Поклонская рассказала, от чего будет зависеть ее дипломатическая карьера - РИА Новости, 01.11.2021

Поклонская рассказала, от чего будет зависеть ее дипломатическая карьера

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что ее дальнейшая дипломатическая карьера будет зависеть от результатов в нынешней стране пребывания. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:44

2021-11-01T09:44

2021-11-01T10:02

общество

украина

кабо-верде

владимир путин

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что ее дальнейшая дипломатическая карьера будет зависеть от результатов в нынешней стране пребывания.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду."Все будет зависеть от результатов моей работы. Могу только сказать, что очень постараюсь", - сказала Поклонская РИА Новости.Она подчеркнула, что ей одинаково комфортно в костюме политика, мундире прокурора и дипломата, а также в красивом вечернем платье.При этом на вопрос, остается ли желание когда-то стать послом России на Украине, Поклонская ответила: "У меня остается желание и надежда на урегулирование отношений с Украиной. Если для этого понадобится мое участие, то сделаю все от меня зависящее".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211020/poklonskaya-1755348074.html

украина

кабо-верде

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, россия