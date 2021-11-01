Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757112309.html
Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать
Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать - РИА Новости, 01.11.2021
Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать
Наталья Поклонская в середине октября была назначена посолом РФ в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:00
2021-11-01T10:00
политика
интервью
африка
кабо-верде
владимир путин
госдума рф
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755332314_0:69:853:548_1920x0_80_0_0_180661a32fd7bd9e0d216305dae70a2f.jpg
Наталья Поклонская в середине октября была назначена посолом РФ в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду. В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, как готовилась стать дипломатом, о любви к древним языкам и о том, с какими чувствами покидает Россию. Беседовал Виктор Лященко.— Наталья Владимировна, как вам сделали предложение о назначении послом в Кабо-Верде? Вам предложили сразу конкретную страну или речь шла о дипломатической работе в целом?— Речь шла о дипломатической работе в целом. Я заранее готовилась к этой работе, поэтому заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности. Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и для процветания двух стран.— Какой теме посвящена ваша магистерская диссертация?— Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе. Защита в конце этого года. После защиты обязательно опубликую. Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель. Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину и очень хочу нормализации отношений и развития наших стран.— Кто из дипломатов прошлого и настоящего вам импонирует?— Все дипломаты, которые сумели сохранить мир в условиях конфликтов. Конечно, из современных дипломатов есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом, когда я встречалась с нашими послами за границей, они все – достойные дипломаты и специалисты своего дела.— Каким бы афоризмом вы описали современную дипломатию? Чего не хватает современной дипломатии?— "Дипломатия есть искусство обуздывать силу". О том, чего не хватает современной дипломатии, я скажу позже, когда получу практический опыт в дипломатии.— Не жалеете, что в свое время отказались вновь баллотироваться в Госдуму РФ?— Абсолютно не жалею. Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности.— Вы больше не связываете свое будущее с карьерой прокурора?— В данный момент нет.— Консультировались ли вы с действующими дипломатами, может быть, они дали вам какие-то советы?— Да, конечно, я общаюсь с действующими дипломатами, и это профессионалы высокого уровня. Я прислушиваюсь и ценю их помощь.— Знали ли вы что-то о Кабо-Верде до того, как получили это предложение?— Да, я знала, что есть прекрасные острова Зеленого мыса и много смотрела передач про путешествия туда.— Вы уже выучили португальский язык, который является официальным в Кабо-Верде?— Португальский язык, на мой взгляд, сложный именно в части произношения. Поэтому нужна практика общения. Мне нравится изучать языки. Я люблю древние, такие как древнеарамейский, латынь, волошский. Я всегда чему-то учусь, в том числе и языкам. Мне это нравится.— Не смутило ли вас то, что это далеко от родного Крыма?— Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова.— Вы планируете часто летать на родину?— Я планирую хорошо работать, а для этого, конечно, основное время проводить в стране пребывания. По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию.— Какие приоритетные задачи и планы вы обозначили на новом месте работы? Какие места хотели бы посетить в первую очередь в новой стране? С кем встретиться?— Для начала я познакомлюсь со своим коллективом, потом уже все по предусмотренным правилам.— Изучили ли вы уже бытовые условия, цены в Кабо-Верде?— Кабо-Верде – это развивающаяся страна, и конечно там есть необходимые бытовые условия, да и цены адекватные.— Будут ли сложности с какими-то продуктами, едой, к которой вы привыкли в России?— Думаю, таких сложностей не будет, потому что продукты можно приобретать те, которые захочется, в магазинах и на рынках. В основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и в целом, фрукты, молоко, мясо и другие продукты можно приобрести такие, как и у нас.— Как будете поддерживать красоту? В Москве и в Крыму нет проблем с салонами красоты, парикмахерскими, косметологией, как вы планируете выстроить эти процессы в новой стране?— В Кабо-Верде прекрасные женщины, и много разных услуг в этой сфере, в частности в отелях. На острова приезжает масса туристов из Европы и Латинской Америки, в том числе и женщин. Поэтому уверена, что с индустрией красоты проблем нет. Ну и конечно, природа и чистый воздух тоже делают свое дело в положительном смысле.— Будете ли продвигать вопрос признания российского статуса Крыма?— Моя работа заключается в представительстве России и укреплении дружественных отношений.— Изучили ли вы уже торгово-экономические связи России и Кабо-Верде? Есть ли у вас идеи, как и в каких сферах можно развивать их?— Я, конечно, все изучила, но говорить об этом преждевременно. Так как надо вначале приступить к выполнению своих обязанностей.— Кабо-Верде – туристическая страна, однако, у российских туристов она пока не пользуется популярностью. Если ли у вас идеи развития этого направления?— Идеи есть, но все после того, как приступлю к выполнению своих обязанностей после прохождения всех необходимых процедур в стране пребывания.— Представители МИД Украины пригрозили добиться вашей экстрадиции. Как вы относитесь к подобным заявлениям и угрозам? Не боитесь?— Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать. Если генеральному прокурору Украины и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России, мне очень жаль.— Вы планируете перевезти дочь с собой? Или оставите ее пока в Крыму?— На вопросы о родных и близких не отвечаю в связи с обеспечением их безопасности.— В чем вам комфортнее: мундире прокурора, костюме политика или мундире дипломата?— Мне комфортно во всех перечисленных костюмах и еще в красивом вечернем платье.— Многие эксперты говорили, что в вашем случае возможны более серьезные назначения после того, как вы получите дипломатический опыт. Хотели бы вы в будущем поработать в разных странах?— Все будет зависеть от результатов моей работы. Могу только сказать, что очень постараюсь.— У вас еще остается желание когда-то стать послом России на Украине?— У меня остаются желание и надежда на урегулирование отношений с Украиной. Если для этого понадобится мое участие, то сделаю все от меня зависящее.— Есть ли в Крыму незаконченные дела? И какие?— Таких дел нет.— С какими чувствами вы покидаете Крым?— Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому, отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать и посмотреть, как там красиво.
https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754358753.html
https://ria.ru/20211027/poklonskaya-1756415369.html
https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754498246.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kabo-verde-1747576791.html
африка
кабо-верде
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755332314_0:0:853:639_1920x0_80_0_0_1ee2cd26b3c7a481af472498c00d0158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, интервью, африка, кабо-верде, владимир путин, госдума рф, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия
10:00 01.11.2021
 

Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать

© Фото : nv_poklonskaya/InstagramНаталья Поклонская в дипломатической форме МИД России
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : nv_poklonskaya/Instagram
Читать ria.ru в
Наталья Поклонская в середине октября была назначена посолом РФ в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду. В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, как готовилась стать дипломатом, о любви к древним языкам и о том, с какими чувствами покидает Россию. Беседовал Виктор Лященко.
— Наталья Владимировна, как вам сделали предложение о назначении послом в Кабо-Верде? Вам предложили сразу конкретную страну или речь шла о дипломатической работе в целом?
— Речь шла о дипломатической работе в целом. Я заранее готовилась к этой работе, поэтому заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности. Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и для процветания двух стран.
— Какой теме посвящена ваша магистерская диссертация?
— Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе. Защита в конце этого года. После защиты обязательно опубликую. Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель. Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину и очень хочу нормализации отношений и развития наших стран.
— Кто из дипломатов прошлого и настоящего вам импонирует?
— Все дипломаты, которые сумели сохранить мир в условиях конфликтов. Конечно, из современных дипломатов есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом, когда я встречалась с нашими послами за границей, они все – достойные дипломаты и специалисты своего дела.
— Каким бы афоризмом вы описали современную дипломатию? Чего не хватает современной дипломатии?
— "Дипломатия есть искусство обуздывать силу". О том, чего не хватает современной дипломатии, я скажу позже, когда получу практический опыт в дипломатии.
— Не жалеете, что в свое время отказались вновь баллотироваться в Госдуму РФ?
— Абсолютно не жалею. Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:59
Биография Натальи Поклонской
— Вы больше не связываете свое будущее с карьерой прокурора?
— В данный момент нет.
— Консультировались ли вы с действующими дипломатами, может быть, они дали вам какие-то советы?
— Да, конечно, я общаюсь с действующими дипломатами, и это профессионалы высокого уровня. Я прислушиваюсь и ценю их помощь.
— Знали ли вы что-то о Кабо-Верде до того, как получили это предложение?
— Да, я знала, что есть прекрасные острова Зеленого мыса и много смотрела передач про путешествия туда.
— Вы уже выучили португальский язык, который является официальным в Кабо-Верде?
— Португальский язык, на мой взгляд, сложный именно в части произношения. Поэтому нужна практика общения. Мне нравится изучать языки. Я люблю древние, такие как древнеарамейский, латынь, волошский. Я всегда чему-то учусь, в том числе и языкам. Мне это нравится.
— Не смутило ли вас то, что это далеко от родного Крыма?
— Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова.
— Вы планируете часто летать на родину?
— Я планирую хорошо работать, а для этого, конечно, основное время проводить в стране пребывания. По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию.
— Какие приоритетные задачи и планы вы обозначили на новом месте работы? Какие места хотели бы посетить в первую очередь в новой стране? С кем встретиться?
— Для начала я познакомлюсь со своим коллективом, потом уже все по предусмотренным правилам.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 07:03
Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины
— Изучили ли вы уже бытовые условия, цены в Кабо-Верде?
— Кабо-Верде – это развивающаяся страна, и конечно там есть необходимые бытовые условия, да и цены адекватные.
— Будут ли сложности с какими-то продуктами, едой, к которой вы привыкли в России?
— Думаю, таких сложностей не будет, потому что продукты можно приобретать те, которые захочется, в магазинах и на рынках. В основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и в целом, фрукты, молоко, мясо и другие продукты можно приобрести такие, как и у нас.
— Как будете поддерживать красоту? В Москве и в Крыму нет проблем с салонами красоты, парикмахерскими, косметологией, как вы планируете выстроить эти процессы в новой стране?
— В Кабо-Верде прекрасные женщины, и много разных услуг в этой сфере, в частности в отелях. На острова приезжает масса туристов из Европы и Латинской Америки, в том числе и женщин. Поэтому уверена, что с индустрией красоты проблем нет. Ну и конечно, природа и чистый воздух тоже делают свое дело в положительном смысле.
— Будете ли продвигать вопрос признания российского статуса Крыма?
— Моя работа заключается в представительстве России и укреплении дружественных отношений.
— Изучили ли вы уже торгово-экономические связи России и Кабо-Верде? Есть ли у вас идеи, как и в каких сферах можно развивать их?
— Я, конечно, все изучила, но говорить об этом преждевременно. Так как надо вначале приступить к выполнению своих обязанностей.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 09:46
Эксперт оценил угрозы Украины экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде
— Кабо-Верде – туристическая страна, однако, у российских туристов она пока не пользуется популярностью. Если ли у вас идеи развития этого направления?
— Идеи есть, но все после того, как приступлю к выполнению своих обязанностей после прохождения всех необходимых процедур в стране пребывания.
— Представители МИД Украины пригрозили добиться вашей экстрадиции. Как вы относитесь к подобным заявлениям и угрозам? Не боитесь?
— Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать. Если генеральному прокурору Украины и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России, мне очень жаль.
— Вы планируете перевезти дочь с собой? Или оставите ее пока в Крыму?
— На вопросы о родных и близких не отвечаю в связи с обеспечением их безопасности.
— В чем вам комфортнее: мундире прокурора, костюме политика или мундире дипломата?
— Мне комфортно во всех перечисленных костюмах и еще в красивом вечернем платье.
— Многие эксперты говорили, что в вашем случае возможны более серьезные назначения после того, как вы получите дипломатический опыт. Хотели бы вы в будущем поработать в разных странах?
— Все будет зависеть от результатов моей работы. Могу только сказать, что очень постараюсь.
— У вас еще остается желание когда-то стать послом России на Украине?
— У меня остаются желание и надежда на урегулирование отношений с Украиной. Если для этого понадобится мое участие, то сделаю все от меня зависящее.
— Есть ли в Крыму незаконченные дела? И какие?
— Таких дел нет.
— С какими чувствами вы покидаете Крым?
— Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому, отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать и посмотреть, как там красиво.
Город Минделу на острове Сан-Висенте Республики Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 18:25Сказано в эфире
"Лакомый кусочек". Что такое Кабо-Верде, куда могут направить Поклонскую?
 
ПолитикаИнтервьюАфрикаКабо-ВердеВладимир ПутинГосдума РФМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Наталья ПоклонскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин