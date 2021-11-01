https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757112309.html

Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать

Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать - РИА Новости, 01.11.2021

Наталья Поклонская: еду в Кабо-Верде не бояться, а работать

Наталья Поклонская в середине октября была назначена посолом РФ в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:00

2021-11-01T10:00

2021-11-01T10:00

политика

интервью

африка

кабо-верде

владимир путин

госдума рф

мид украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Наталья Поклонская в середине октября была назначена посолом РФ в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду. В интервью РИА Новости Поклонская рассказала, как готовилась стать дипломатом, о любви к древним языкам и о том, с какими чувствами покидает Россию. Беседовал Виктор Лященко.— Наталья Владимировна, как вам сделали предложение о назначении послом в Кабо-Верде? Вам предложили сразу конкретную страну или речь шла о дипломатической работе в целом?— Речь шла о дипломатической работе в целом. Я заранее готовилась к этой работе, поэтому заканчиваю обучение в Дипакадемии МИД России на кафедре международной безопасности. Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и для процветания двух стран.— Какой теме посвящена ваша магистерская диссертация?— Российско-украинские отношения в контексте региональной безопасности в Восточной Европе. Защита в конце этого года. После защиты обязательно опубликую. Тему выбирала сама. Меня поддержал научный руководитель. Мой выбор связан с тем, что я знаю и люблю Украину и очень хочу нормализации отношений и развития наших стран.— Кто из дипломатов прошлого и настоящего вам импонирует?— Все дипломаты, которые сумели сохранить мир в условиях конфликтов. Конечно, из современных дипломатов есть чему поучиться у Владимира Путина, Сергея Лаврова, Виталия Чуркина. Да и в целом, когда я встречалась с нашими послами за границей, они все – достойные дипломаты и специалисты своего дела.— Каким бы афоризмом вы описали современную дипломатию? Чего не хватает современной дипломатии?— "Дипломатия есть искусство обуздывать силу". О том, чего не хватает современной дипломатии, я скажу позже, когда получу практический опыт в дипломатии.— Не жалеете, что в свое время отказались вновь баллотироваться в Госдуму РФ?— Абсолютно не жалею. Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности.— Вы больше не связываете свое будущее с карьерой прокурора?— В данный момент нет.— Консультировались ли вы с действующими дипломатами, может быть, они дали вам какие-то советы?— Да, конечно, я общаюсь с действующими дипломатами, и это профессионалы высокого уровня. Я прислушиваюсь и ценю их помощь.— Знали ли вы что-то о Кабо-Верде до того, как получили это предложение?— Да, я знала, что есть прекрасные острова Зеленого мыса и много смотрела передач про путешествия туда.— Вы уже выучили португальский язык, который является официальным в Кабо-Верде?— Португальский язык, на мой взгляд, сложный именно в части произношения. Поэтому нужна практика общения. Мне нравится изучать языки. Я люблю древние, такие как древнеарамейский, латынь, волошский. Я всегда чему-то учусь, в том числе и языкам. Мне это нравится.— Не смутило ли вас то, что это далеко от родного Крыма?— Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова.— Вы планируете часто летать на родину?— Я планирую хорошо работать, а для этого, конечно, основное время проводить в стране пребывания. По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию.— Какие приоритетные задачи и планы вы обозначили на новом месте работы? Какие места хотели бы посетить в первую очередь в новой стране? С кем встретиться?— Для начала я познакомлюсь со своим коллективом, потом уже все по предусмотренным правилам.— Изучили ли вы уже бытовые условия, цены в Кабо-Верде?— Кабо-Верде – это развивающаяся страна, и конечно там есть необходимые бытовые условия, да и цены адекватные.— Будут ли сложности с какими-то продуктами, едой, к которой вы привыкли в России?— Думаю, таких сложностей не будет, потому что продукты можно приобретать те, которые захочется, в магазинах и на рынках. В основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и в целом, фрукты, молоко, мясо и другие продукты можно приобрести такие, как и у нас.— Как будете поддерживать красоту? В Москве и в Крыму нет проблем с салонами красоты, парикмахерскими, косметологией, как вы планируете выстроить эти процессы в новой стране?— В Кабо-Верде прекрасные женщины, и много разных услуг в этой сфере, в частности в отелях. На острова приезжает масса туристов из Европы и Латинской Америки, в том числе и женщин. Поэтому уверена, что с индустрией красоты проблем нет. Ну и конечно, природа и чистый воздух тоже делают свое дело в положительном смысле.— Будете ли продвигать вопрос признания российского статуса Крыма?— Моя работа заключается в представительстве России и укреплении дружественных отношений.— Изучили ли вы уже торгово-экономические связи России и Кабо-Верде? Есть ли у вас идеи, как и в каких сферах можно развивать их?— Я, конечно, все изучила, но говорить об этом преждевременно. Так как надо вначале приступить к выполнению своих обязанностей.— Кабо-Верде – туристическая страна, однако, у российских туристов она пока не пользуется популярностью. Если ли у вас идеи развития этого направления?— Идеи есть, но все после того, как приступлю к выполнению своих обязанностей после прохождения всех необходимых процедур в стране пребывания.— Представители МИД Украины пригрозили добиться вашей экстрадиции. Как вы относитесь к подобным заявлениям и угрозам? Не боитесь?— Начиная с моей работы в прокуратуре с 2002 года, я постоянно нахожусь под какими-то угрозами, так как это понятная реакция тех, кого изобличаешь. Сейчас же заявления представителей властей Украины выглядят как привычная реакция по моей старой работе. Я еду не бояться, я еду работать. Если генеральному прокурору Украины и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России, мне очень жаль.— Вы планируете перевезти дочь с собой? Или оставите ее пока в Крыму?— На вопросы о родных и близких не отвечаю в связи с обеспечением их безопасности.— В чем вам комфортнее: мундире прокурора, костюме политика или мундире дипломата?— Мне комфортно во всех перечисленных костюмах и еще в красивом вечернем платье.— Многие эксперты говорили, что в вашем случае возможны более серьезные назначения после того, как вы получите дипломатический опыт. Хотели бы вы в будущем поработать в разных странах?— Все будет зависеть от результатов моей работы. Могу только сказать, что очень постараюсь.— У вас еще остается желание когда-то стать послом России на Украине?— У меня остаются желание и надежда на урегулирование отношений с Украиной. Если для этого понадобится мое участие, то сделаю все от меня зависящее.— Есть ли в Крыму незаконченные дела? И какие?— Таких дел нет.— С какими чувствами вы покидаете Крым?— Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому, отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать и посмотреть, как там красиво.

https://ria.ru/20211013/poklonskaya-1754358753.html

https://ria.ru/20211027/poklonskaya-1756415369.html

https://ria.ru/20211014/poklonskaya-1754498246.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/kabo-verde-1747576791.html

африка

кабо-верде

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, интервью, африка, кабо-верде, владимир путин, госдума рф, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), наталья поклонская, россия