https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757149685.html

Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму

Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 01.11.2021

Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не жалеет о своем решении отказаться баллотироваться в Госдуму нового созыва. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:41

2021-11-01T09:41

2021-11-01T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не жалеет о своем решении отказаться баллотироваться в Госдуму нового созыва.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в парламентских выборах в связи с новой работой. В середине октября президент России Владимир Путин назначил ее послом в Кабо-Верде.При этом она подчеркнула, что в данный момент также больше не связывает свое будущее с карьерой прокурора.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>

https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757142918.html

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политика, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия