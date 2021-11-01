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Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму
Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму - РИА Новости, 01.11.2021
Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не жалеет о своем решении отказаться баллотироваться в Госдуму нового созыва. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:41
2021-11-01T09:41
2021-11-01T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не жалеет о своем решении отказаться баллотироваться в Госдуму нового созыва.Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз "Единой России" и отказе от участия в парламентских выборах в связи с новой работой. В середине октября президент России Владимир Путин назначил ее послом в Кабо-Верде.При этом она подчеркнула, что в данный момент также больше не связывает свое будущее с карьерой прокурора.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757142918.html
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политика, кабо-верде, госдума рф, наталья поклонская, россия
09:41 01.11.2021 (обновлено: 15:17 01.11.2021)
Поклонская не жалеет об отказе баллотироваться в Госдуму
Экс-депутат Госдумы Поклонская не жалеет об отказе от участия в парламентских выборах