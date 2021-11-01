09:24 01.11.2021 (обновлено: 10:04 01.11.2021)
Поклонская рассказала о любви к древним языкам
Поклонская рассказала о вкусовых предпочтениях и любви к древним языкам
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что ей нравится изучать иностранные языки, особенно древние, а в еде она отдает предпочтение рыбе.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее она заявила РИА Новости, что в настоящее время занята сбором и переездом. Официальный язык в Кабо-Верде португальский.
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"Португальский язык, на мой взгляд, сложный именно в части произношения. Поэтому нужна практика общения. Мне нравится изучать языки. Я люблю древние, такие как: древнеарамейский, латынь, волошский. Я всегда чему-то учусь, в том числе и языкам. Мне это нравится", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
При этом, по ее словам, проблем с привычной едой, также как и с индустрией красоты, в Кабо-Верде нет.
"Думаю, таких сложностей не будет, потому что продукты можно приобретать те, которые захочется в магазинах и на рынках. В основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и в целом, фрукты, молоко, мясо и другие продукты можно приобрести также как и у нас", - сказала посол.
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