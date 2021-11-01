https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757147418.html

Поклонская рассказала о любви к древним языкам

Поклонская рассказала о любви к древним языкам - РИА Новости, 01.11.2021

Поклонская рассказала о любви к древним языкам

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что ей нравится изучать иностранные языки, особенно древние, а в еде она отдает предпочтение рыбе. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:24

2021-11-01T09:24

2021-11-01T10:04

общество

кабо-верде

владимир путин

наталья поклонская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что ей нравится изучать иностранные языки, особенно древние, а в еде она отдает предпочтение рыбе.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Ранее она заявила РИА Новости, что в настоящее время занята сбором и переездом. Официальный язык в Кабо-Верде португальский."Португальский язык, на мой взгляд, сложный именно в части произношения. Поэтому нужна практика общения. Мне нравится изучать языки. Я люблю древние, такие как: древнеарамейский, латынь, волошский. Я всегда чему-то учусь, в том числе и языкам. Мне это нравится", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.При этом, по ее словам, проблем с привычной едой, также как и с индустрией красоты, в Кабо-Верде нет."Думаю, таких сложностей не будет, потому что продукты можно приобретать те, которые захочется в магазинах и на рынках. В основном я ем рыбу, там с этим проблем нет. Да и в целом, фрукты, молоко, мясо и другие продукты можно приобрести также как и у нас", - сказала посол.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>>

https://ria.ru/20211027/poklonskaya-1756415369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/poklonskaya-1755026543.html

кабо-верде

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская