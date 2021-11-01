Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757142918.html
Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России
Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России - РИА Новости, 01.11.2021
Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что дипломатическая работа часто предполагает деятельность вдали от родины и она была к этому готова. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:28
2021-11-01T10:05
кабо-верде
владимир путин
наталья поклонская
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747658231_0:165:2964:1832_1920x0_80_0_0_d41cafefa47e1c44c0909babaf1775f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что дипломатическая работа часто предполагает деятельность вдали от родины и она была к этому готова.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду."Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и процветания двух стран. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.Она добавила, что планирует хорошо работать, а для этого основное время проводить в стране пребывания."Моя работа заключается в представительстве России и укреплении дружественных отношений… По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию. Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать и посмотреть, как там красиво", - подчеркнула посол.По ее словам, Кабо-Верде - это развивающаяся страна, в которой есть все условия для жизни.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/poklonskaya-1756419293.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/poklonskaya-1755361541.html
кабо-верде
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754340917_0:0:2890:2168_1920x0_80_0_0_14fb5404531d89a9e0824994142fce66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, россия
08:28 01.11.2021 (обновлено: 10:05 01.11.2021)
 
Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России

Поклонская: дипломатическая работа часто предполагает деятельность вдали от родины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что дипломатическая работа часто предполагает деятельность вдали от родины и она была к этому готова.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду.
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 08:12В мире
Поклонская с иронией отреагировала на угрозу главы МИД Украины
"Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и процветания двух стран. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
Она добавила, что планирует хорошо работать, а для этого основное время проводить в стране пребывания.
"Моя работа заключается в представительстве России и укреплении дружественных отношений… По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию. Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать и посмотреть, как там красиво", - подчеркнула посол.
По ее словам, Кабо-Верде - это развивающаяся страна, в которой есть все условия для жизни.
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:15В мире
"Самый красивый посол". Поклонская выложила фото в дипломатическом мундире
Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>>
 
Кабо-ВердеВладимир ПутинНаталья ПоклонскаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин