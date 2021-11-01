https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757142918.html

Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России

Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России - РИА Новости, 01.11.2021

Поклонская заявила, что была готова работать вдали от России

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что дипломатическая работа часто предполагает деятельность вдали от родины и она была к этому готова. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:28

2021-11-01T08:28

2021-11-01T10:05

кабо-верде

владимир путин

наталья поклонская

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что дипломатическая работа часто предполагает деятельность вдали от родины и она была к этому готова.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду."Страну я, конечно, не выбирала. Для меня большая честь представлять Россию в Кабо-Верде. У этой страны большое будущее, и я буду стараться сделать все, чтобы добрые отношения с Россией укреплялись во благо людей и процветания двух стран. Работа дипломатов часто предполагает работу вдали от Родины. Я к этому была готова", - сказала Поклонская в интервью РИА Новости.Она добавила, что планирует хорошо работать, а для этого основное время проводить в стране пребывания."Моя работа заключается в представительстве России и укреплении дружественных отношений… По необходимости или в отпуск буду приезжать в Россию. Я не навсегда покидаю свой дом, поэтому отношусь к своей командировке спокойно. Планирую много работать. Буду через свои соцсети рассказывать про великолепные острова Кабо-Верде, чтобы все захотели приехать и посмотреть, как там красиво", - подчеркнула посол.По ее словам, Кабо-Верде - это развивающаяся страна, в которой есть все условия для жизни.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/poklonskaya-1756419293.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/poklonskaya-1755361541.html

кабо-верде

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кабо-верде, владимир путин, наталья поклонская, россия