https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757140829.html

Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде

Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде - РИА Новости, 01.11.2021

Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз представителей украинской власти об экстрадиции. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T07:08

2021-11-01T07:08

2021-11-01T15:40

в мире

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оон

севастополь

симферополь

владимир путин

наталья поклонская

дмитрий кулеба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз представителей украинской власти об экстрадиции.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами ее экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД.По ее словам, очень жаль, если генеральному прокурору и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>

https://ria.ru/20211027/poklonskaya-1756415369.html

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симферополь

россия

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в мире, украина, оон, севастополь, симферополь, владимир путин, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия