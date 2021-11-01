https://ria.ru/20211101/poklonskaya-1757140829.html
Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде
Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде - РИА Новости, 01.11.2021
Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде
Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз представителей украинской власти об экстрадиции. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T07:08
2021-11-01T07:08
2021-11-01T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не боится угроз представителей украинской власти об экстрадиции.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. В ее планах прибыть в место назначения до средины ноября, а пока идет подготовка к предстоящему переезду. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти никогда не забудут Поклонскую и не оставят ее в покое. По его словам, вопросами ее экстрадиции занимаются генпрокуратура, минюст, МВД.По ее словам, очень жаль, если генеральному прокурору и министру иностранных дел Украины больше нечем заняться, кроме как планировать преступление против России.Читайте полный текст интервью Натальи Поклонской >>
https://ria.ru/20211027/poklonskaya-1756415369.html
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в мире, украина, оон, севастополь, симферополь, владимир путин, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия
07:08 01.11.2021 (обновлено: 15:40 01.11.2021)
Поклонская ответила на угрозы Киева об экстрадиции из Кабо-Верде
Поклонская заявила, что не боится угроз украинской власти об экстрадиции Кабо-Верде