https://ria.ru/20211101/pitomtsy-1757137969.html

Хотите завести питомца? Вот сколько вам придется платить в год

Стало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцев - РИА Новости, 01.11.2021

Хотите завести питомца? Вот сколько вам придется платить в год

Большинство владельцев домашних животных в России тратят на лечение и профилактику здоровья своих питомцев до 10 тысяч рублей в год, сообщили РИА Новости в сети РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:15

2021-11-01T03:15

2021-11-01T03:15

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство владельцев домашних животных в России тратят на лечение и профилактику здоровья своих питомцев до 10 тысяч рублей в год, сообщили РИА Новости в сети магазинов "Четыре лапы".Компания провела исследование, в котором опросила владельцев домашних животных в разных городах страны: в нем участвовало более 1,5 тысяч человек, почти 80% респондентов составили женщины, возраст участников - 25-55 лет.При этом, исходя из результатов исследования, услугами ветеринаров традиционно пользуются владельцы кошек и собак - 46% и 45% соответственно. "Им требуется регулярная вакцинация, защита от паразитов и насекомых. Собаки и кошки чаще становятся компаньонами в путешествиях, к которым требуется тщательная подготовка", - пояснили в компании.Согласно результатам исследования, большинство владельцев домашних животных (почти 40%) обращаются в ветеринарную клинику раз в год, около 33% прибегают к помощи ветеринара раз в полгода, 17% - раз в три месяца. В свою очередь 5% ответили, что не нуждаются в услугах ветеринаров.Основная причина обращений в ветклинику – профилактика хронических и инфекционных заболеваний: например, плановый осмотр питомца проводит ровно половина опрошенных. Каждый пятый указал причиной обращения к ветеринару болезни животного, связанные с проблемами желудочно-кишечного тракта, 15% - аллергические реакции, еще 6% участников исследования пожаловались на проблемы с глазами и ушами своих питомцев.Подавляющее большинство респондентов - почти 86% - уточнили, что следят за календарем прививок. "Своевременная вакцинация и плановый осмотр питомца хотя бы раз в год позволяют снизить риск развития хронических заболеваний, существенно продлить жизнь животного и сэкономить бюджет семьи", - отметил главный ветеринарный эксперт компании Игорь Михайлов.По его словам, также растет спрос на услуги диетологов и зоопсихологов. "В целом мы видим позитивный тренд, при котором владельцы домашних животных стали внимательнее относиться к их здоровью", - заметил Михайлов.

https://ria.ru/20211014/koshki-1754460038.html

https://ria.ru/20211011/lishay-1753718284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, домашний питомец, москва, россия, коронавирус covid-19