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Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре
Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре - РИА Новости, 01.11.2021
Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре
Завершено расследование уголовного дела в отношении петербуржца, по неосторожности которого в пожаре погибли его дочери, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:05
2021-11-01T18:05
2021-11-01T18:12
происшествия
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россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении петербуржца, по неосторожности которого в пожаре погибли его дочери, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.Трагедия случилась 24 апреля: молодой отец ушел на улицу, оставив в квартире спящих дочерей двух и четырех лет. В это время по стечению обстоятельств случился пожар, начавшийся с возгорания бытовой техники. В итоге оба ребенка погибли."Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1990 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, статьей 125 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, оставление в опасности)", - говорится в релизе.Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, санкт-петербург, россия
18:05 01.11.2021 (обновлено: 18:12 01.11.2021)
Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре
Дело против петербуржца, по неосторожности которого в пожаре погибли дети, направили в суд