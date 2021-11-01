https://ria.ru/20211101/peterburg-1757267453.html

Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре

Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре - РИА Новости, 01.11.2021

Жителя Петербурга будут судить за гибель его дочерей при пожаре

Завершено расследование уголовного дела в отношении петербуржца, по неосторожности которого в пожаре погибли его дочери, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:05

2021-11-01T18:05

2021-11-01T18:12

происшествия

санкт-петербург

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572387090_0:37:800:487_1920x0_80_0_0_e92fffd83f38a07295a92fd64329c9ea.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении петербуржца, по неосторожности которого в пожаре погибли его дочери, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.Трагедия случилась 24 апреля: молодой отец ушел на улицу, оставив в квартире спящих дочерей двух и четырех лет. В это время по стечению обстоятельств случился пожар, начавшийся с возгорания бытовой техники. В итоге оба ребенка погибли."Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1990 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, статьей 125 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, оставление в опасности)", - говорится в релизе.Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20211101/iznasilovanie-1757256569.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия