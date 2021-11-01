https://ria.ru/20211101/peterburg-1757246946.html

В Петербурге снова стали популярны водные экскурсии

В Петербурге снова стали популярны водные экскурсии - РИА Новости, 01.11.2021

В Петербурге снова стали популярны водные экскурсии

В 2021 году экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга посетили в два раза больше туристов, чем в 2020-м, сообщили в пресс-службе крупной компании, которая... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:51

2021-11-01T20:51

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В 2021 году экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга посетили в два раза больше туристов, чем в 2020-м, сообщили в пресс-службе крупной компании, которая устраивает круизы. "Показатель завершившегося сезона, в течение которого заполняемость судов законодательно ограничивалась 50 процентов, оказался на уровне 2019 года – около 560 тысяч пассажиров", — говорится в сообщении.Самыми востребованными стали скоростные рейсы в Кронштадт и Петергоф, экскурсии к северным островам дельты Невы с выходом в акваторию Финского залива и ночные круизы под разводными мостами.В пресс-службе отмечают, что за последние два года заметно изменилась структура пассажиропотока: увеличилось число туристов из Москвы и регионов России, а на петербургских жителей пришлось 27 процентов купленных билетов (в 2019-м было 10). Брали водные экскурсии и иностранцы. В основном в Петербург приезжали из США, стран СНГ, Австрии, Швейцарии, Австралии, АОЭ и Центральной Америки.

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