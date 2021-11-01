https://ria.ru/20211101/perepis-1757164310.html

Главный раввин России пояснил, когда иудеям нельзя участвовать в переписи

Главный раввин России пояснил, когда иудеям нельзя участвовать в переписи - РИА Новости, 01.11.2021

Главный раввин России пояснил, когда иудеям нельзя участвовать в переписи

Участие в переписи населения является работой с точки зрения канонов иудаизма и запрещено в шабат, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:10

2021-11-01T11:10

2021-11-01T11:10

религия

берл лазар

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Участие в переписи населения является работой с точки зрения канонов иудаизма и запрещено в шабат, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Участие в переписи - это работа, в шабат это запрещено", - сказал он.Раввин выразил свою надежду на то, что "те, кто организовывает работу переписчиков, это поймут и будут действовать соответственно".Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября, пройти ее онлайн можно до 8 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю РФ она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен.

https://ria.ru/20211101/lazar-1757113039.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берл лазар, всероссийская перепись населения, россия