https://ria.ru/20211101/perepis-1757164310.html
Главный раввин России пояснил, когда иудеям нельзя участвовать в переписи
Главный раввин России пояснил, когда иудеям нельзя участвовать в переписи - РИА Новости, 01.11.2021
Главный раввин России пояснил, когда иудеям нельзя участвовать в переписи
Участие в переписи населения является работой с точки зрения канонов иудаизма и запрещено в шабат, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:10
2021-11-01T11:10
2021-11-01T11:10
религия
берл лазар
всероссийская перепись населения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886357_0:246:3045:1959_1920x0_80_0_0_974b70a029c6768780419ef1be0c9f1f.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Участие в переписи населения является работой с точки зрения канонов иудаизма и запрещено в шабат, заявил в интервью РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Участие в переписи - это работа, в шабат это запрещено", - сказал он.Раввин выразил свою надежду на то, что "те, кто организовывает работу переписчиков, это поймут и будут действовать соответственно".Перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября, пройти ее онлайн можно до 8 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю РФ она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках. Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
https://ria.ru/20211101/lazar-1757113039.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600886357_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_38009b25c07d79d8138a6231abccb261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
берл лазар, всероссийская перепись населения, россия