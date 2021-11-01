https://ria.ru/20211101/pentagon-1757295634.html

Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе

Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе - РИА Новости, 01.11.2021

Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе

США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T21:50

2021-11-01T21:50

2021-11-01T22:04

в мире

украина

министерство обороны сша

россия

сша

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103478/90/1034789072_0:27:2000:1152_1920x0_80_0_0_8c45050bbb26e5cd07727f4cd257df8b.jpg

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби."Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной, мы продолжаем консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе", - заявил Кирби на брифинге.Он подчеркнул, что любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757288738.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, министерство обороны сша, россия, сша, джон кирби