https://ria.ru/20211101/pentagon-1757295634.html
Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе
Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе - РИА Новости, 01.11.2021
Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе
США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T21:50
2021-11-01T21:50
2021-11-01T22:04
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. США отслеживают ситуацию на границе России и Украины в связи с сообщениями о "необычной активности" РФ, заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби."Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной, мы продолжаем консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе", - заявил Кирби на брифинге.Он подчеркнул, что любые шаги по эскалации или агрессивные действия вызовут беспокойство США.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211101/ukraina-1757288738.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, россия, сша, джон кирби
21:50 01.11.2021 (обновлено: 22:04 01.11.2021)
Пентагон отреагировал на сообщения об активности России на границе
Пентагон следит за ситуацией на российско-украинской границе