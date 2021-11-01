https://ria.ru/20211101/pensii-1757171340.html

У россиян уменьшилась пенсия

В России в сентябре сократился реальный размер пенсии - РИА Новости, 01.11.2021

У россиян уменьшилась пенсия

Реальный размер пенсий россиян в сентябре сократился на 1,8% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:41

2021-11-01T11:41

2021-11-01T16:50

общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Реальный размер пенсий россиян в сентябре сократился на 1,8% в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".Так, в январе этот показатель увеличился на 0,4% по отношению к показателю 2020 года, однако в следующие несколько месяцев началось снижении: в феврале он уменьшился на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне — на 1,0%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1,0%, в сентябре — на 1,8%.Отмечается, что при составлении доклада не учитывалась единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей, выплаченная пенсионерам в сентябре согласно указу президента.В свою очередь, номинальный размер пенсии в сентябре 2021 года увеличился на 5,5% в годовом выражении и составил 15 847 рублей, тогда как инфляция достигла 7,4%, что стало пятилетним рекордом.Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что в ноябре этого года граждане, которым в октябре исполнилось восемьдесят лет, смогут получить двойной размер страховой выплаты.

https://ria.ru/20211031/pensiya-1757057870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба государственной статистики (росстат)