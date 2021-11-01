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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211101/oxxxymiron-1757222485.html
"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип
"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип - РИА Новости, 01.11.2021
"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип
Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Кто убил Марка?" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:04
2021-11-01T21:42
культура
рэп
oxxxymiron (мирон федоров)
новости культуры
музыка
twitter
youtube
жиган (чумаков роман)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Кто убил Марка?" и опубликовал на YouTube клип на него. В треке Oxxxymiron рассказывает о событиях, произошедших и тронувших его за последние десять лет. Рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями. Десятиминутный ролик, снятый Тимой ROHO, как раз начинается с видео, на котором Жиган дает Федорову пощечину после того, как тот попросил прощения. Дальше на фоне других архивных кадров Oxxxymiron продолжает зачитывать рэп. За три часа с момента релиза клип набрал почти 600 тысяч просмотров, 200 тысяч лайков и 20 с половиной тысяч комментариев. Поклонники поздравили Oxxxymiron с релизом и похвалили за то, что он поделился личным. Многие слушатели также предположили, что вскоре Oxxxymiron выпустит и новый альбом — первый после выхода "Горгород" в 2015 году. Такой вывод они сделали по Twitter хип-хоп исполнителя. Федоров неожиданно закрепил на стене запись 2018 года, в которой цитирует фразу Гэндальфа из романа "Две крепости" — второй часть трилогии "Властелин колец" Джона Р.Р. Толкина. Пользователи предположили, что новый альбом может выйти уже 5 ноября. "Ждем пятницу, насколько я понимаю. Наконец-то", "Легенда вернулась", — прокомментировали запись фанаты.
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рэп, oxxxymiron (мирон федоров), новости культуры, музыка, twitter, youtube, жиган (чумаков роман)
16:04 01.11.2021 (обновлено: 21:42 01.11.2021)
 
"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип

Oxxxymiron представил новый трек "Кто убил Марка?" и клип на него

© oxxxymironofficial/YouTubeКадр из клипа OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?
Кадр из клипа OXXXYMIRON — КТО УБИЛ МАРКА?
© oxxxymironofficial/YouTube
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Кто убил Марка?" и опубликовал на YouTube клип на него.
В треке Oxxxymiron рассказывает о событиях, произошедших и тронувших его за последние десять лет. Рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями.
Десятиминутный ролик, снятый Тимой ROHO, как раз начинается с видео, на котором Жиган дает Федорову пощечину после того, как тот попросил прощения. Дальше на фоне других архивных кадров Oxxxymiron продолжает зачитывать рэп.
За три часа с момента релиза клип набрал почти 600 тысяч просмотров, 200 тысяч лайков и 20 с половиной тысяч комментариев. Поклонники поздравили Oxxxymiron с релизом и похвалили за то, что он поделился личным.

"Вот слушал и радовался тому, что ты, наконец, открылся. Дальше больше, ждем!", "Наконец-то дождались короля рэп-индустрии!", "Десять лет за десять минут! Мирон вытряхнул скелеты и выпустил демонов. Просто красавчик", "Мирон, это очень сильно. Ты собрал всю силу и храбрость в кулак. Я по-настоящему восхищаюсь тобой после этого видео", — написали пользователи.

Многие слушатели также предположили, что вскоре Oxxxymiron выпустит и новый альбом — первый после выхода "Горгород" в 2015 году. Такой вывод они сделали по Twitter хип-хоп исполнителя.
Федоров неожиданно закрепил на стене запись 2018 года, в которой цитирует фразу Гэндальфа из романа "Две крепости" — второй часть трилогии "Властелин колец" Джона Р.Р. Толкина.
"Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока", — написал рэпер.
Пользователи предположили, что новый альбом может выйти уже 5 ноября. "Ждем пятницу, насколько я понимаю. Наконец-то", "Легенда вернулась", — прокомментировали запись фанаты.
Кадр из клипа Oxxxymiron Стихи о неизвестном солдате (О. Мандельштам, 1937)
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КультурарэпOxxxymiron (Мирон Федоров)Новости культурыМузыкаTwitterYouTubeЖиган (Чумаков Роман)
 
 
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