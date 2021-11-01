https://ria.ru/20211101/oxxxymiron-1757222485.html

"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип

"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип - РИА Новости, 01.11.2021

"Десять лет за десять минут": Oxxxymiron представил новые трек и клип

Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Кто убил Марка?" и опубликовал на YouTube клип на него. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:04

2021-11-01T16:04

2021-11-01T21:42

культура

рэп

oxxxymiron (мирон федоров)

новости культуры

музыка

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youtube

жиган (чумаков роман)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) представил в Сети новый трек под названием "Кто убил Марка?" и опубликовал на YouTube клип на него. В треке Oxxxymiron рассказывает о событиях, произошедших и тронувших его за последние десять лет. Рэпер вспоминает о конфликте с Ромой Жиганом, случившемся в 2011 году, о том, как с нуля строил карьеру, рэп-баттлах, а также размышляет о жизни и делится со слушателями внутренними переживаниями. Десятиминутный ролик, снятый Тимой ROHO, как раз начинается с видео, на котором Жиган дает Федорову пощечину после того, как тот попросил прощения. Дальше на фоне других архивных кадров Oxxxymiron продолжает зачитывать рэп. За три часа с момента релиза клип набрал почти 600 тысяч просмотров, 200 тысяч лайков и 20 с половиной тысяч комментариев. Поклонники поздравили Oxxxymiron с релизом и похвалили за то, что он поделился личным. Многие слушатели также предположили, что вскоре Oxxxymiron выпустит и новый альбом — первый после выхода "Горгород" в 2015 году. Такой вывод они сделали по Twitter хип-хоп исполнителя. Федоров неожиданно закрепил на стене запись 2018 года, в которой цитирует фразу Гэндальфа из романа "Две крепости" — второй часть трилогии "Властелин колец" Джона Р.Р. Толкина. Пользователи предположили, что новый альбом может выйти уже 5 ноября. "Ждем пятницу, насколько я понимаю. Наконец-то", "Легенда вернулась", — прокомментировали запись фанаты.

https://ria.ru/20210701/oxxxymiron-1739196450.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рэп, oxxxymiron (мирон федоров), новости культуры, музыка, twitter, youtube, жиган (чумаков роман)