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"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы
"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы - РИА Новости, 01.11.2021
"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы
Эксперт российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" предоставил защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины исчерпывающие ответы на их письменные... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:35
2021-11-01T18:00
концерн пво "алмаз-антей"
в мире
украина
нидерланды
донбасс
бук (зенитный ракетный комплекс)
mh17. расследование
россия
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 нояб - РИА Новости, Анастасия Иванова. Эксперт российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" предоставил защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины исчерпывающие ответы на их письменные вопросы, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17.Ранее эксперты "Алмаз-Антея" были допрошены индивидуально, а также совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд предоставить возможность нового опроса экспертов, однако ей пришлось ограничиться письменными вопросами."Вопросы защиты, сформулированные в письменной форме, были переданы эксперту "Алмаз-Антея". На эти вопросы были предоставлены исчерпывающие ответы", - заявила судья на слушаниях в понедельник.В ответах, по ее словам, эксперт ссылается на два натурных эксперимента, которые "Алмаз-Антей" ранее провел в России, отчеты по которым уже включены в досье. Согласно результатам эксперимента, пуск производился из точки южнее, чем Снежное и Первомайское, которые в качестве места пуска называли голландские эксперты."Алмаз-Антей" вновь пришел к выводу, что сценарий о том, что ЗРК "Бук" был запущен со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается", - добавила Керстенс-Фокенс.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html
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концерн пво "алмаз-антей", в мире, украина, нидерланды, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия
16:35 01.11.2021 (обновлено: 18:00 01.11.2021)
 
"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы

Судья Керстенс-Фокенс: "Алмаз-Антей" ответил защите по делу MH17 на письменные вопросы

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 нояб - РИА Новости, Анастасия Иванова. Эксперт российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" предоставил защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины исчерпывающие ответы на их письменные вопросы, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.
В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 14:55
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в утаивании информации
Ранее эксперты "Алмаз-Антея" были допрошены индивидуально, а также совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд предоставить возможность нового опроса экспертов, однако ей пришлось ограничиться письменными вопросами.
"Вопросы защиты, сформулированные в письменной форме, были переданы эксперту "Алмаз-Антея". На эти вопросы были предоставлены исчерпывающие ответы", - заявила судья на слушаниях в понедельник.
В ответах, по ее словам, эксперт ссылается на два натурных эксперимента, которые "Алмаз-Антей" ранее провел в России, отчеты по которым уже включены в досье. Согласно результатам эксперимента, пуск производился из точки южнее, чем Снежное и Первомайское, которые в качестве места пуска называли голландские эксперты.
"Алмаз-Антей" вновь пришел к выводу, что сценарий о том, что ЗРК "Бук" был запущен со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается", - добавила Керстенс-Фокенс.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:09
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Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
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21 сентября, 18:13
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Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Оглашение результатов эксперимента по моделированию катастрофы Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Концерн ПВО "Алмаз-Антей"В миреУкраинаНидерландыДонбассБук (зенитный ракетный комплекс)MH17. РасследованиеРоссия
 
 
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