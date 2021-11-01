https://ria.ru/20211101/otvety-1757243428.html

"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы

"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы - РИА Новости, 01.11.2021

"Алмаз-Антей" предоставил защите по делу MH17 ответы на письменные вопросы

Эксперт российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" предоставил защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины исчерпывающие ответы на их письменные... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:35

2021-11-01T16:35

2021-11-01T18:00

концерн пво "алмаз-антей"

в мире

украина

нидерланды

донбасс

бук (зенитный ракетный комплекс)

mh17. расследование

россия

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 1 нояб - РИА Новости, Анастасия Иванова. Эксперт российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" предоставил защите по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины исчерпывающие ответы на их письменные вопросы, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.В понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе MH17.Ранее эксперты "Алмаз-Антея" были допрошены индивидуально, а также совместно с экспертами из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова просила суд предоставить возможность нового опроса экспертов, однако ей пришлось ограничиться письменными вопросами."Вопросы защиты, сформулированные в письменной форме, были переданы эксперту "Алмаз-Антея". На эти вопросы были предоставлены исчерпывающие ответы", - заявила судья на слушаниях в понедельник.В ответах, по ее словам, эксперт ссылается на два натурных эксперимента, которые "Алмаз-Антей" ранее провел в России, отчеты по которым уже включены в досье. Согласно результатам эксперимента, пуск производился из точки южнее, чем Снежное и Первомайское, которые в качестве места пуска называли голландские эксперты."Алмаз-Антей" вновь пришел к выводу, что сценарий о том, что ЗРК "Бук" был запущен со стороны Снежного и Первомайского, не подтверждается", - добавила Керстенс-Фокенс.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html

https://ria.ru/20211013/krushenie-1754347778.html

https://ria.ru/20210921/mh17-1751191093.html

https://ria.ru/20210916/mh17-1750336524.html

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концерн пво "алмаз-антей", в мире, украина, нидерланды, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), mh17. расследование, россия