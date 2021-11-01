https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757199607.html

На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся

На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся - РИА Новости, 01.11.2021

На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся

Богдановичский городской суд приостановил на 30 суток работу Казачьего кадетского корпуса в Свердловской области после заболевания 40 учащихся кишечной... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:45

2021-11-01T13:45

2021-11-01T13:45

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Богдановичский городской суд приостановил на 30 суток работу Казачьего кадетского корпуса в Свердловской области после заболевания 40 учащихся кишечной инфекцией, сообщает ГУФССП по региону."Богдановичский городской суд признал юридическое лицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.В ГУФССП РИА Новости уточнили, что всего кишечной инфекцией заболели 40 учащихся. При этом они не были изолированы, продолжали посещать столовую и школу и заражать других людей.Ведомство отмечает, что в ходе проверки в кадетском корпусе были обнаружены санитарные нарушения. В частности, некачественно мылась и обрабатывалась посуда, кулеры не дезинфицировались, уборочный инвентарь для туалета хранился совместно с другим.

https://ria.ru/20211018/otravlenie-1755081007.html

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, свердловская область