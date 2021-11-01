https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757199607.html
На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся
На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся - РИА Новости, 01.11.2021
На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся
Богдановичский городской суд приостановил на 30 суток работу Казачьего кадетского корпуса в Свердловской области после заболевания 40 учащихся кишечной... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:45
2021-11-01T13:45
2021-11-01T13:45
происшествия
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Богдановичский городской суд приостановил на 30 суток работу Казачьего кадетского корпуса в Свердловской области после заболевания 40 учащихся кишечной инфекцией, сообщает ГУФССП по региону."Богдановичский городской суд признал юридическое лицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.В ГУФССП РИА Новости уточнили, что всего кишечной инфекцией заболели 40 учащихся. При этом они не были изолированы, продолжали посещать столовую и школу и заражать других людей.Ведомство отмечает, что в ходе проверки в кадетском корпусе были обнаружены санитарные нарушения. В частности, некачественно мылась и обрабатывалась посуда, кулеры не дезинфицировались, уборочный инвентарь для туалета хранился совместно с другим.
https://ria.ru/20211018/otravlenie-1755081007.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
На Урале закрыли на 30 суток кадетский корпус после отравления учащихся
Суд на Урале закрыл на 30 суток Казачий кадетский корпус после отравления 40 учащихся
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости.
Богдановичский городской суд приостановил на 30 суток работу Казачьего кадетского корпуса в Свердловской области
после заболевания 40 учащихся кишечной инфекцией, сообщает ГУФССП по региону.
"Богдановичский городской суд признал юридическое лицо, предоставляющее образовательные услуги, виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.
В ГУФССП РИА Новости уточнили, что всего кишечной инфекцией заболели 40 учащихся. При этом они не были изолированы, продолжали посещать столовую и школу и заражать других людей.
Ведомство отмечает, что в ходе проверки в кадетском корпусе были обнаружены санитарные нарушения. В частности, некачественно мылась и обрабатывалась посуда, кулеры не дезинфицировались, уборочный инвентарь для туалета хранился совместно с другим.