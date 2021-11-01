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Религия
https://ria.ru/20211101/oskorblenie-1757210300.html
В РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих
В РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих - РИА Новости, 01.11.2021
В РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих
Раскаяние в содеянном и желание загладить вину должно быть основным критерием при принятии судами решений об освобождении от уголовной ответственности за... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:31
2021-11-01T14:31
религия
санкт-петербург
москва
московский патриархат
вахтанг кипшидзе
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Раскаяние в содеянном и желание загладить вину должно быть основным критерием при принятии судами решений об освобождении от уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Популярность любой ценойНакануне Октябрьский районный суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала откровенный снимок на фоне Исаакиевского собора. В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась."Я не вижу устоявшейся тенденции делать провокационные откровенные фотографии у храмов. У некоторых людей есть желание получить популярность, используя известные места, объекты и людей, то есть они хотят получить известность любыми доступными способами и некоторые не останавливаются ни перед чем, рассматривают религиозные символы как средство для роста популярности и увеличения количества подписчиков", - сказал Кипшидзе.По его словам, идея получить популярность, используя религию и храмы, "всегда была и будет" и привел в пример античного героя Герострата, который "сжег храм, чтобы прославиться в веках", но в России закон о защите чувств верующих "полагает предел подобным намерениям".Деятельное раскаяние"Количество уголовных дел по статье о защите чувств верующих крайне незначительно, что свидетельствует об эффективности закона в России", - считает собеседник агентства.Говоря об адекватной ответственности за оскорбления чувств верующих, он подчеркнул, что "суд должен учитывать все обстоятельства, главное из которых – раскаяние человека в совершенном преступлении"."Церковь заинтересована не в том, чтобы человека наказали, но чтобы этих деяний не совершали вообще. И если человек раскаивается, сожалеет о том, что произошло, желает загладить вину, мы всегда призываем к тому, чтобы это было основанием для освобождения от уголовной ответственности. Положение УК о примирении сторон распространяется на многие правонарушения", - сказал Кипшидзе.Он уточнил, что деятельное раскаяние и желание загладить вину подразумевает добровольные действия, а не наложенные судом взыскания, например, можно оказать волонтерскую помощь организации, которой нанесен ущерб.В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В своих социальных сетях девушка писала, что оно было снято несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
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санкт-петербург, москва, московский патриархат, вахтанг кипшидзе, россия
14:31 01.11.2021
 

В РПЦ прокомментировали резонансные дела об оскорблении чувств верующих

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Раскаяние в содеянном и желание загладить вину должно быть основным критерием при принятии судами решений об освобождении от уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Популярность любой ценой

Накануне Октябрьский районный суд в Петербурге не стал избирать меру пресечения в виде запрета определенных действий блогеру Ирине Волковой, которая сделала откровенный снимок на фоне Исаакиевского собора. В пресс-службе судов добавили, что вину Волкова признала и раскаялась.
"Я не вижу устоявшейся тенденции делать провокационные откровенные фотографии у храмов. У некоторых людей есть желание получить популярность, используя известные места, объекты и людей, то есть они хотят получить известность любыми доступными способами и некоторые не останавливаются ни перед чем, рассматривают религиозные символы как средство для роста популярности и увеличения количества подписчиков", - сказал Кипшидзе.
По его словам, идея получить популярность, используя религию и храмы, "всегда была и будет" и привел в пример античного героя Герострата, который "сжег храм, чтобы прославиться в веках", но в России закон о защите чувств верующих "полагает предел подобным намерениям".

Деятельное раскаяние

"Количество уголовных дел по статье о защите чувств верующих крайне незначительно, что свидетельствует об эффективности закона в России", - считает собеседник агентства.
Блогер Ирина Волкова
31 октября, 20:18
Девушка, сделавшая откровенное фото у Исаакиевского собора, раскаялась
Говоря об адекватной ответственности за оскорбления чувств верующих, он подчеркнул, что "суд должен учитывать все обстоятельства, главное из которых – раскаяние человека в совершенном преступлении".
"Церковь заинтересована не в том, чтобы человека наказали, но чтобы этих деяний не совершали вообще. И если человек раскаивается, сожалеет о том, что произошло, желает загладить вину, мы всегда призываем к тому, чтобы это было основанием для освобождения от уголовной ответственности. Положение УК о примирении сторон распространяется на многие правонарушения", - сказал Кипшидзе.
Он уточнил, что деятельное раскаяние и желание загладить вину подразумевает добровольные действия, а не наложенные судом взыскания, например, можно оказать волонтерскую помощь организации, которой нанесен ущерб.
В октябре московские полицейские начали проверку появившегося в соцсетях видео с девушкой, оголившей грудь на фоне храма Василия Блаженного. В своих социальных сетях девушка писала, что оно было снято несколько лет назад, а она непричастна к его публикации. Также в октябре мировой судья судебного участка Тверского района Москвы приговорил к 10 месяцам колонии общего режима блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову по обвинению в оскорблении чувств верующих за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного.
Руслан Бобиев и Анастасия Чистова в суде
29 октября, 17:13
Авторам фото у храма Василия Блаженного дали десять месяцев колонии
 
РелигияСанкт-ПетербургМоскваМосковский ПатриархатВахтанг КипшидзеРоссия
 
 
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