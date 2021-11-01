https://ria.ru/20211101/oon-1757277439.html
В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе
В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 01.11.2021
В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе
Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции с призывом принять срочные меры... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:04
2021-11-01T19:04
2021-11-01T19:22
в мире
оружие
оон
генеральная ассамблея оон
космос - риа наука
космос
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850558_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfbd642010adbe05dd92bc610e842754.jpg
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции с призывом принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Соавторами проекта резолюции выступили Армения, Египет, Зимбабве, Куба, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия и Узбекистан. За резолюцию проголосовали 126 государств, против - 9, воздержались 46.В тексте говорится, что Генассамблея ООН призывает все государства, прежде всего обладающие крупным космическим потенциалом, "принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве". К странам также обращен призыв сделать срочные шаги для прекращения применения силы или угрозы силой "в космическом пространстве, из космоса в отношении Земли, а также с Земли в отношении объектов в космосе".Государства также призывают добиваться скорейшего достижения "надежно контролируемых юридически обязывающих многосторонних соглашений" в этой сфере.Согласно тексту, ГА ООН провозглашает, что на всех государствах лежит историческая ответственность обеспечивать, чтобы освоение космического пространства осуществлялось исключительно в мирных целях на благо человечества.Согласно проекту, ГА ООН настоятельно призывает Конференцию по разоружению разработать программу работы, включающую незамедлительное начало переговоров о международном юридически обязывающем документе по предотвращению гонки вооружений в космосе.Согласно практике, Генассамблея ООН принимает окончательное решение по проектам резолюций, одобренных в комитетах, декабре.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
https://ria.ru/20211101/kosmos-1757261850.html
https://ria.ru/20211020/voyna-1755475864.html
космос
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850558_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8b3acd56322f0e51bffc2035413bd22a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оружие, оон, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, космос, россия
19:04 01.11.2021 (обновлено: 19:22 01.11.2021)
В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе
В ООН поддержали проект резолюции России с призывом прекратить гонку вооружений в космосе
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции с призывом принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе, передает корреспондент РИА Новости.
Соавторами проекта резолюции выступили Армения
, Египет
, Зимбабве
, Куба
, Киргизия
, Лаос
, Никарагуа
, Сирия
и Узбекистан
. За резолюцию проголосовали 126 государств, против - 9, воздержались 46.
В тексте говорится, что Генассамблея ООН
призывает все государства, прежде всего обладающие крупным космическим потенциалом, "принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве". К странам также обращен призыв сделать срочные шаги для прекращения применения силы или угрозы силой "в космическом пространстве, из космоса в отношении Земли
, а также с Земли в отношении объектов в космосе".
Государства также призывают добиваться скорейшего достижения "надежно контролируемых юридически обязывающих многосторонних соглашений" в этой сфере.
Согласно тексту, ГА ООН провозглашает, что на всех государствах лежит историческая ответственность обеспечивать, чтобы освоение космического пространства осуществлялось исключительно в мирных целях на благо человечества.
Кроме того, как отмечается в проекте, ГА ООН заявляет, что "исключение космического пространства из сферы гонки вооружений и его сохранение для мирных целей должны стать неукоснительной нормой политики государств и общепризнанным международным обязательством".
Согласно проекту, ГА ООН настоятельно призывает Конференцию по разоружению разработать программу работы, включающую незамедлительное начало переговоров о международном юридически обязывающем документе по предотвращению гонки вооружений в космосе.
Согласно практике, Генассамблея ООН принимает окончательное решение по проектам резолюций, одобренных в комитетах, декабре.
Россия
, а ранее СССР
, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.