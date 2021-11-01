https://ria.ru/20211101/oon-1757277439.html

В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе

В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 01.11.2021

В ООН поддержали проект резолюции России против гонки вооружений в космосе

Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции с призывом принять срочные меры... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:04

2021-11-01T19:04

2021-11-01T19:22

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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, поддержал проект российской резолюции с призывом принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Соавторами проекта резолюции выступили Армения, Египет, Зимбабве, Куба, Киргизия, Лаос, Никарагуа, Сирия и Узбекистан. За резолюцию проголосовали 126 государств, против - 9, воздержались 46.В тексте говорится, что Генассамблея ООН призывает все государства, прежде всего обладающие крупным космическим потенциалом, "принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве". К странам также обращен призыв сделать срочные шаги для прекращения применения силы или угрозы силой "в космическом пространстве, из космоса в отношении Земли, а также с Земли в отношении объектов в космосе".Государства также призывают добиваться скорейшего достижения "надежно контролируемых юридически обязывающих многосторонних соглашений" в этой сфере.Согласно тексту, ГА ООН провозглашает, что на всех государствах лежит историческая ответственность обеспечивать, чтобы освоение космического пространства осуществлялось исключительно в мирных целях на благо человечества.Согласно проекту, ГА ООН настоятельно призывает Конференцию по разоружению разработать программу работы, включающую незамедлительное начало переговоров о международном юридически обязывающем документе по предотвращению гонки вооружений в космосе.Согласно практике, Генассамблея ООН принимает окончательное решение по проектам резолюций, одобренных в комитетах, декабре.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

https://ria.ru/20211101/kosmos-1757261850.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755475864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оружие, оон, генеральная ассамблея оон, космос - риа наука, космос, россия