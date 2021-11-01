14:33 01.11.2021 (обновлено: 15:40 01.11.2021)
Минздрав: связи между числом раковых больных и прививками от COVID-19 нет
Онколог Минздрава Каприн не видит связи между числом заболевших раком и прививками
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Роста количества онкологических заболеваний из-за увеличения числа прививок против коронавирусной инфекции не наблюдается, заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн.
"Мы не видим прямой корреляции от количества прививок (от COVID-19) в стране и увеличения количества онкологических заболеваний", - сказал Каприн, которого цитирует портал стопкоронавирус.рф.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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