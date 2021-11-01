https://ria.ru/20211101/okeaniya-1757198029.html
В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь
В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь - РИА Новости, 01.11.2021
В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь
В Новой Зеландии объявили очередную обладательницу звания "Птица года", однако это оказалась вовсе не птица, а летучая мышь, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:38
2021-11-01T13:38
2021-11-01T18:49
новая зеландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757275078_0:58:1200:733_1920x0_80_0_0_a27474b871d1842db5f30f437cf34e86.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Новой Зеландии объявили очередную обладательницу звания "Птица года", однако это оказалась вовсе не птица, а летучая мышь, сообщает радио RNZ.Конкурс "Птица года" проходит в Новой Зеландии ежегодно, но на этот раз в голосовании номинировали долгохвостую летучую мышь Chalinolobus tuberculatus. Именно она получила рекордное число голосов.Как утверждают экологи, этому крылатому млекопитающему угрожают многие животные — белки-летяги, горностаи, крысы и кошки. По их мнению, титул "Птицы года" позволит летучей мыши найти "место под солнцем" и обратить на себя внимание.Дело в том, пояснил один из экспертов, что летучие мыши — единственные эндемичные (то есть коренные) млекопитающие в Новой Зеландии, они испытывают те же угрозы, что и птицы, и нуждаются в защите.На языке полинезийских жителей Новой Зеландии выбранная птицей года летучая мышь называется пекапека-тоу-роа.
https://ria.ru/20210916/pingviny-1750344665.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757275078_117:0:1161:783_1920x0_80_0_0_10d15a987ae77023473748ed9b762c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия
13:38 01.11.2021 (обновлено: 18:49 01.11.2021)
В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь
В Новой Зеландии звание птицы года дали летучей мыши
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
В Новой Зеландии
объявили очередную обладательницу звания "Птица года", однако это оказалась вовсе не птица, а летучая мышь, сообщает радио RNZ
.
Конкурс "Птица года" проходит в Новой Зеландии ежегодно, но на этот раз в голосовании номинировали долгохвостую летучую мышь Chalinolobus tuberculatus. Именно она получила рекордное число голосов.
Как утверждают экологи, этому крылатому млекопитающему угрожают многие животные — белки-летяги, горностаи, крысы и кошки. По их мнению, титул "Птицы года" позволит летучей мыши найти "место под солнцем" и обратить на себя внимание.
Дело в том, пояснил один из экспертов, что летучие мыши — единственные эндемичные (то есть коренные) млекопитающие в Новой Зеландии, они испытывают те же угрозы, что и птицы, и нуждаются в защите.
На языке полинезийских жителей Новой Зеландии выбранная птицей года летучая мышь называется пекапека-тоу-роа.