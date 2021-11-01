https://ria.ru/20211101/okeaniya-1757198029.html

В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь

В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь - РИА Новости, 01.11.2021

В Новой Зеландии птицей года объявили летучую мышь

В Новой Зеландии объявили очередную обладательницу звания "Птица года", однако это оказалась вовсе не птица, а летучая мышь, сообщает радио RNZ. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:38

2021-11-01T13:38

2021-11-01T18:49

новая зеландия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Новой Зеландии объявили очередную обладательницу звания "Птица года", однако это оказалась вовсе не птица, а летучая мышь, сообщает радио RNZ.Конкурс "Птица года" проходит в Новой Зеландии ежегодно, но на этот раз в голосовании номинировали долгохвостую летучую мышь Chalinolobus tuberculatus. Именно она получила рекордное число голосов.Как утверждают экологи, этому крылатому млекопитающему угрожают многие животные — белки-летяги, горностаи, крысы и кошки. По их мнению, титул "Птицы года" позволит летучей мыши найти "место под солнцем" и обратить на себя внимание.Дело в том, пояснил один из экспертов, что летучие мыши — единственные эндемичные (то есть коренные) млекопитающие в Новой Зеландии, они испытывают те же угрозы, что и птицы, и нуждаются в защите.На языке полинезийских жителей Новой Зеландии выбранная птицей года летучая мышь называется пекапека-тоу-роа.

https://ria.ru/20210916/pingviny-1750344665.html

новая зеландия

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