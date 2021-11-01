https://ria.ru/20211101/obval-1757134911.html

При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек

При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек - РИА Новости, 01.11.2021

При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек

Девять человек погибли в результате обвала в пещере в Бразилии во время учений пожарных. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:57

2021-11-01T00:57

2021-11-01T01:59

в мире

бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обвала в пещере в Бразилии во время учений пожарных.Ранее сообщалось о семи погибших.В регионе Рибейран-Прету 26 человек принимали участие в учениях, среди них были пожарные и ученики школы Real Life, когда обрушился свод пещеры.Четырнадцать человек не пострадали, троих спасли с различными травмами. Ещё 9 числились пропавшими без вести.

https://ria.ru/20211012/shakhta-1754129144.html

бразилия

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в мире, бразилия