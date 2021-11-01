Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/obval-1757134911.html
При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек
При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек - РИА Новости, 01.11.2021
При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек
Девять человек погибли в результате обвала в пещере в Бразилии во время учений пожарных. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:57
2021-11-01T01:59
в мире
бразилия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87f5cc7daf41d968f1d9c42fdbddb7fa.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обвала в пещере в Бразилии во время учений пожарных.Ранее сообщалось о семи погибших.В регионе Рибейран-Прету 26 человек принимали участие в учениях, среди них были пожарные и ученики школы Real Life, когда обрушился свод пещеры.Четырнадцать человек не пострадали, троих спасли с различными травмами. Ещё 9 числились пропавшими без вести.
https://ria.ru/20211012/shakhta-1754129144.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156107/04/1561070435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b8997daf5f49ce8310667a618d900e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бразилия
00:57 01.11.2021 (обновлено: 01:59 01.11.2021)
 
При обвале в пещере в Бразилии погибли девять человек

В Бразилии девять человек погибли при обвале в пещере во время учений пожарных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек погибли в результате обвала в пещере в Бразилии во время учений пожарных.
Ранее сообщалось о семи погибших.

"Погибли девять человек", - говорится в заявлении пожарных в Twitter.

В регионе Рибейран-Прету 26 человек принимали участие в учениях, среди них были пожарные и ученики школы Real Life, когда обрушился свод пещеры.
Четырнадцать человек не пострадали, троих спасли с различными травмами. Ещё 9 числились пропавшими без вести.
Угольная шахта - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 07:25
В Китае из-за обвала на угольной шахте погибли четыре человека
 
В миреБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
03:51Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
03:44ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян
03:37В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии
03:26Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
03:24В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
03:16На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным
03:15Стало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцев
03:15Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
03:11Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре
03:00Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
03:00Эксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличные
02:30В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции
02:15Эксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергию
02:15Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
02:12NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов
01:51Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
01:44На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
01:18"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве
01:15Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Лента новостейМолния
При нападении боевиков в Сирии погиб один военныйНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябреФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиянВ России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергииВрач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщинВ ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долговНа Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед ПутинымСтало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцевЭксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной картыЭксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябреЛечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнееЭксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличныеВ Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от ТурцииЭксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергиюВрач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдромаNI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких словМакрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодкахНа Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в ТувеРоссиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными