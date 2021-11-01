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Каникулы, ограничения, выплаты: что изменится с 1 ноября
Каникулы, ограничения, выплаты: что изменится с 1 ноября - РИА Новости, 01.11.2021
Каникулы, ограничения, выплаты: что изменится с 1 ноября
Доплаты пенсионерам, пособие семьям с детьми, гранты малому и среднему бизнесу в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, — далеко не полный перечень... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:00
2021-11-01T09:46
социальные выплаты
нерабочая неделя
авиасообщение
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доплаты пенсионерам, пособие семьям с детьми, гранты малому и среднему бизнесу в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, — далеко не полный перечень нововведений ноября. В месяце, начавшемся с нерабочей недели, возобновится авиасообщение с некоторыми странами. О ключевых изменениях — в материале РИА Новости.Нерабочие дниНерабочие дни с 30 октября по 7 ноября должны сбить темпы распространения коронавируса. При этом регионы вправе установить дополнительные выходные или продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемической ситуации.Москва, в частности, отправилась на каникулы 28 октября. Закрылись предприятия сферы торговли и услуг (за вычетом магазинов с товарами первой необходимости и аптек), спортивные и развлекательные организации. Не работают непродуктовые магазины, рестораны, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы и парикмахерские. Общепит — только навынос. На паузе стоматология, за исключением экстренной помощи. Школьники отдыхают. Некоторые вузы — на дистанционке.В Санкт-Петербурге меры еще жестче. С 30 октября — никаких торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань, спортзалов и непродуктовых магазинов. Отменили массовые мероприятия. В ресторанах и кафе не посидеть — кроме общепита на вокзалах и автозаправках.Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это не следует считать локдауном. В вынужденные каникулы хорошо бы всем привиться. "Это единственный способ остановить коронавирус и хорошо встретить Новый год", — подчеркнула она.Новый СOVID-сертификатС 8 ноября меняются сертификаты о прививках от COVID-19. Выданные ранее автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.В документе указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС.Помимо этого — информация о месте и дате прививки, о вакцине, а также сведения о ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенном ковиде, если он был.Документ появляется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после введения второго компонента или выздоровления. На бумаге — через МФЦ.Предполагается, что новый единый формат минимизирует мошенничество.Выплаты на детейПродолжатся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Как ранее упоминал премьер-министр Михаил Мишустин, для этого правительство выделит дополнительно 28,3 миллиарда рублей.С апреля пособия назначают в размере 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Учитывают доходы и имущество, есть ли опекаемые дети и студенты до 23 лет, обучаются ли они очно.Важный момент: компенсацию родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, частью дохода не считают.Прибавка пенсионерамС ноября тем, кому за 80, полагается двойная страховая выплата по старости. Было 6044 рубля, теперь — 12 088.При этом законодательство пока не предусматривает индексацию для работающих старше 60. Однако если человек вышел на отдых не ранее июля, возможен пересчет со всеми индексациями, которые он пропустил, будучи трудоустроенным.Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре переведут по 50 тысяч рублей — единоразово. Это к 80-летию Дороги жизни — транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной связывала осажденный город по Ладожскому озеру со страной.Всего федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек, на это направят четыре миллиарда рублей. Деньги ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" ПФР начислит автоматически.Плановое повышение пенсии ждет бывших летчиков и шахтеров. До 30 апреля летчики получали дополнительно 12 475,83 рубля, а шахтеры — 3852,36. Эти доплаты пересматривают каждые три месяца.Помощь бизнесуМалые и средние предприятия наиболее пострадавших из-за новых антиковидных ограничений отраслей поддержат безвозмездными грантами. Это касается сферы спорта, общепита, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры. Туда направят порядка 38,5 миллиарда рублей.Как пояснил Мишустин, сумму рассчитывают, исходя из одного МРОТ на каждого занятого. Это частично покроет выпадающую выручку и коснется почти трех миллионов человек.По словам главы правительства, с 1 ноября бизнес сможет подать заявки в ФНС на гранты дистанционно в течение полутора месяцев, а средства начнут поступать уже с 15 ноября.Возобновление авиаперелетовC 9 ноября восстанавливается регулярное авиасообщение с девятью странами, причем на взаимной основе. Из Москвы в Нассау (Багамы) — дважды в неделю, в Тегеран — трижды и один раз туда же из Сочи. Из Москвы в Амстердам — семь рейсов, в Эйндховен — два, также по два в Амстердам из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.Полеты в Норвегию возобновятся по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло дважды неделю. В том же темпе — в Оман, Москва — Маскат. Из Москвы в Любляну (Словения) — трижды, Москва — Монастир (Тунис) — семь, из Санкт-Петербурга — два.В Швецию из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Гетеборг — по два самолета в неделю. В Таиланд (только для вакцинированных, из Москвы в Бангкок и Пхукет) — так же.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html
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социальные выплаты, нерабочая неделя, авиасообщение, сертификат о вакцинации
08:00 01.11.2021 (обновлено: 09:46 01.11.2021)
 

Каникулы, ограничения, выплаты: что изменится с 1 ноября

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрохожие на Новом Арбате в Москве
Прохожие на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Доплаты пенсионерам, пособие семьям с детьми, гранты малому и среднему бизнесу в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии, — далеко не полный перечень нововведений ноября. В месяце, начавшемся с нерабочей недели, возобновится авиасообщение с некоторыми странами. О ключевых изменениях — в материале РИА Новости.

Нерабочие дни

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября должны сбить темпы распространения коронавируса. При этом регионы вправе установить дополнительные выходные или продлить их после 7 ноября в зависимости от эпидемической ситуации.
Москва, в частности, отправилась на каникулы 28 октября. Закрылись предприятия сферы торговли и услуг (за вычетом магазинов с товарами первой необходимости и аптек), спортивные и развлекательные организации. Не работают непродуктовые магазины, рестораны, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы и парикмахерские. Общепит — только навынос. На паузе стоматология, за исключением экстренной помощи. Школьники отдыхают. Некоторые вузы — на дистанционке.
В Санкт-Петербурге меры еще жестче. С 30 октября — никаких торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань, спортзалов и непродуктовых магазинов. Отменили массовые мероприятия. В ресторанах и кафе не посидеть — кроме общепита на вокзалах и автозаправках.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это не следует считать локдауном. В вынужденные каникулы хорошо бы всем привиться. "Это единственный способ остановить коронавирус и хорошо встретить Новый год", — подчеркнула она.
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 08:00
"Правила ужесточили". Какие ограничения ждут россиян на выходных

Новый СOVID-сертификат

С 8 ноября меняются сертификаты о прививках от COVID-19. Выданные ранее автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта.
В документе указывают фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС.
Помимо этого — информация о месте и дате прививки, о вакцине, а также сведения о ревакцинации, медицинских противопоказаниях и перенесенном ковиде, если он был.
Документ появляется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три дня после введения второго компонента или выздоровления. На бумаге — через МФЦ.
Предполагается, что новый единый формат минимизирует мошенничество.
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 15:22Распространение коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о последствиях подделки сертификата о вакцинации

Выплаты на детей

Продолжатся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Как ранее упоминал премьер-министр Михаил Мишустин, для этого правительство выделит дополнительно 28,3 миллиарда рублей.
С апреля пособия назначают в размере 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка. Учитывают доходы и имущество, есть ли опекаемые дети и студенты до 23 лет, обучаются ли они очно.
Важный момент: компенсацию родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью, частью дохода не считают.
Документы военных лет ветерана Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 14:22
Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда

Прибавка пенсионерам

С ноября тем, кому за 80, полагается двойная страховая выплата по старости. Было 6044 рубля, теперь — 12 088.
При этом законодательство пока не предусматривает индексацию для работающих старше 60. Однако если человек вышел на отдых не ранее июля, возможен пересчет со всеми индексациями, которые он пропустил, будучи трудоустроенным.
Защитникам блокадного Ленинграда в ноябре переведут по 50 тысяч рублей — единоразово. Это к 80-летию Дороги жизни — транспортной магистрали, которая в годы Великой Отечественной связывала осажденный город по Ладожскому озеру со страной.
Всего федеральную выплату должны получить более 75 тысяч человек, на это направят четыре миллиарда рублей. Деньги ветеранам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" ПФР начислит автоматически.
Плановое повышение пенсии ждет бывших летчиков и шахтеров. До 30 апреля летчики получали дополнительно 12 475,83 рубля, а шахтеры — 3852,36. Эти доплаты пересматривают каждые три месяца.
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 12:56
На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей

Помощь бизнесу

Малые и средние предприятия наиболее пострадавших из-за новых антиковидных ограничений отраслей поддержат безвозмездными грантами. Это касается сферы спорта, общепита, гостиничного бизнеса, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры. Туда направят порядка 38,5 миллиарда рублей.
Как пояснил Мишустин, сумму рассчитывают, исходя из одного МРОТ на каждого занятого. Это частично покроет выпадающую выручку и коснется почти трех миллионов человек.
По словам главы правительства, с 1 ноября бизнес сможет подать заявки в ФНС на гранты дистанционно в течение полутора месяцев, а средства начнут поступать уже с 15 ноября.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:16Туризм
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами

Возобновление авиаперелетов

C 9 ноября восстанавливается регулярное авиасообщение с девятью странами, причем на взаимной основе. Из Москвы в Нассау (Багамы) — дважды в неделю, в Тегеран — трижды и один раз туда же из Сочи. Из Москвы в Амстердам — семь рейсов, в Эйндховен — два, также по два в Амстердам из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда и Сочи.
Полеты в Норвегию возобновятся по маршрутам Санкт-Петербург — Берген и Санкт-Петербург — Осло дважды неделю. В том же темпе — в Оман, Москва — Маскат. Из Москвы в Любляну (Словения) — трижды, Москва — Монастир (Тунис) — семь, из Санкт-Петербурга — два.
В Швецию из Санкт-Петербурга в Стокгольм и Гетеборг — по два самолета в неделю. В Таиланд (только для вакцинированных, из Москвы в Бангкок и Пхукет) — так же.
 
социальные выплатынерабочая неделяавиасообщениеСертификат о вакцинации
 
 
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