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В США обвинили Россию в отказе сотрудничать по Навальному
В США обвинили Россию в отказе сотрудничать по Навальному - РИА Новости, 01.11.2021
В США обвинили Россию в отказе сотрудничать по Навальному
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил РФ в отказе сотрудничать с ОЗХО по расследованию инцидента с Алексеем... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:35
2021-11-01T18:35
в мире
сша
алексей навальный
организация по запрещению химического оружия
россия
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ООН, 1 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил РФ в отказе сотрудничать с ОЗХО по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, несмотря на все предоставленные Москвой ответы и тот факт, что западные страны не ответили по существу на запросы российской стороны по этой теме."Правительство РФ должно исполнять свои обязательства, в то время как международное сообщество ждет более года, когда Россия представит полный отчет по поводу отравления господина Навального веществом "Новичок" на российской территории", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения."Россия не стала оказывать какое-либо значимое сотрудничество ОЗХО и отказалась быть транспарентной по поводу этого инцидента", - добавил он.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.Позже Британия, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне".Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, комментируя РИА Новости эти ответы, заявил, что они не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество. Он заявил, что Россия ждет реальных ответов от западных стран по ситуации с Алексеем Навальным, они ошибаются адресом, направляя вопросы Москве.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211021/navalnyy-1755524707.html
https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html
https://ria.ru/20211028/zakharova-1756689109.html
https://ria.ru/20211020/otvety-1755413274.html
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в мире, сша, алексей навальный, организация по запрещению химического оружия, россия
18:35 01.11.2021
 
В США обвинили Россию в отказе сотрудничать по Навальному

Спецпредставитель Байдена Эберхардт обвинил Россию в отказе сотрудничать по Навальному

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
ООН, 1 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт обвинил РФ в отказе сотрудничать с ОЗХО по расследованию инцидента с Алексеем Навальным, несмотря на все предоставленные Москвой ответы и тот факт, что западные страны не ответили по существу на запросы российской стороны по этой теме.
"Правительство РФ должно исполнять свои обязательства, в то время как международное сообщество ждет более года, когда Россия представит полный отчет по поводу отравления господина Навального веществом "Новичок" на российской территории", - сказал Эберхардт на заседании Первого комитета ГА ООН, занимающегося вопросами разоружения.
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"Россия не стала оказывать какое-либо значимое сотрудничество ОЗХО и отказалась быть транспарентной по поводу этого инцидента", - добавил он.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы.
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Позже Британия, ФРГ, Франция и Швеция представили ответы на запрос России в ОЗХО по ситуации с Навальным. В постпредстве Британии при ОЗХО заявили, что отвергают утверждения РФ и считают их "попыткой уклониться от ответственности". Постпредство ФРГ также отвергло претензии российской стороны, отметив, что нота РФ от 7 октября по инциденту "не содержит ответов на множество вопросов, направленных постоянному представительству РФ группой из 45 стран". Франция проинформировала о том, что решила не давать ход запросу РФ об оказании правовой помощи по делу Навального. Швеция же заявила, что "действовала в рамках немецкого запроса в отношении анализа биомедицинских образцов господина Навального и потому отсылает вопросы по формуле Германии как запрашивавшей стороне".
Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, комментируя РИА Новости эти ответы, заявил, что они не дают возможности установить главное: где, как и когда в его организм попало отравляющее вещество. Он заявил, что Россия ждет реальных ответов от западных стран по ситуации с Алексеем Навальным, они ошибаются адресом, направляя вопросы Москве.
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Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:20
Запад скоординировал ответы по Навальному, заявил постпред России
 
В миреСШААлексей НавальныйОрганизация по запрещению химического оружияРоссия
 
 
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