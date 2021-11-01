https://ria.ru/20211101/natsionalnost-1757143908.html
Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна
Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна - РИА Новости, 01.11.2021
Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна
Главный раввин России Берл Лазар положительно относится к тому, что из российского паспорта была убрана графа о национальности гражданина. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:46
2021-11-01T08:46
2021-11-01T09:03
религия
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паспорт
госдума рф
берл лазар
иудаизм
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар положительно относится к тому, что из российского паспорта была убрана графа о национальности гражданина.Раввин отметил, что хотя национальность - важная составляющая жизни человека, к паспорту она не имеет ни малейшего отношения, а значит, "что убрали – это хорошо".Депутат Госдумы Виталий Милонов 24 июля предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.Читайте полный текст интервью Берла Лазара >>
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общество, паспорт, госдума рф, берл лазар, иудаизм
08:46 01.11.2021 (обновлено: 09:03 01.11.2021)
Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна
Главный раввин России Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна