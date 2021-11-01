https://ria.ru/20211101/natsionalnost-1757143908.html

Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна

Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна - РИА Новости, 01.11.2021

Берл Лазар объяснил, почему графа "национальность" в паспорте не нужна

Главный раввин России Берл Лазар положительно относится к тому, что из российского паспорта была убрана графа о национальности гражданина. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T08:46

2021-11-01T08:46

2021-11-01T09:03

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар положительно относится к тому, что из российского паспорта была убрана графа о национальности гражданина.Раввин отметил, что хотя национальность - важная составляющая жизни человека, к паспорту она не имеет ни малейшего отношения, а значит, "что убрали – это хорошо".Депутат Госдумы Виталий Милонов 24 июля предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности. Предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.Читайте полный текст интервью Берла Лазара >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, паспорт, госдума рф, берл лазар, иудаизм