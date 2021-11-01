https://ria.ru/20211101/lazar-1757113039.html

Берл Лазар: графе "национальность" в паспорте не место

Берл Лазар: графе "национальность" в паспорте не место - РИА Новости, 01.11.2021

Берл Лазар: графе "национальность" в паспорте не место

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и будет проходить в нашей стране до 14 ноября. Главный раввин России Берл Лазар рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:00

2021-11-01T09:00

2021-11-01T11:42

интервью

украина

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снг

берл лазар

всероссийская перепись населения

россия

религия

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Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и будет проходить в нашей стране до 14 ноября. Главный раввин России Берл Лазар рассказал в интервью РИА Новости, почему считает участие в ней важным для еврейской общины, каких ожидает результатов, и считается ли работой участие в переписи в шаббат.– Уважаемый раввин, вы лично всегда принимаете участие в переписи. Когда и где вы собираетесь это сделать? Почему считаете это важным?– Любое государство, любое сообщество людей существует не только для того, чтобы объединять, но в первую очередь, чтобы улучшать жизнь людей. Государство должно понимать нужды, запросы, желания людей, должно понимать, что происходит в обществе. В этом контексте перепись мне представляется действительно весьма важным инструментом обратной связи общества и государства. Поэтому я, разумеется, собираюсь принять в ней участие.– Каких новых данных ожидаете от переписи? В частности, о численности евреев в России, этнических и исповедующих иудаизм?– Я готов говорить только о еврейской составляющей, потому что здесь община, как говорится, держит руку на пульсе и примерно представляет себе, каких результатов можно ожидать. Для нас важна даже не столько численность евреев в России, сколько готовность людей открыто заявить о своем еврействе. В этом контексте перепись представляется хорошим стимулом для людей, чтобы они поняли, насколько важна для них самоидентификация: ведь чтобы человек мог полностью реализовать свой потенциал, он должен прежде всего четко осознать, кто он есть, каковы его корни – национальные, религиозные, культурные.– Как оцениваете динамику последних десятилетий и лет: растет у нас число жителей с еврейскими корнями или падает, хорошо это или плохо и почему? Покажет ли это перепись? И что тогда должно делать государство, на ваш взгляд, как реагировать?– Динамику оцениваю по числу людей в общинах – оно растет, и растет достаточно быстро. То есть это не только, что называется, "естественный прирост населения", но и рост понимания важности для человека его еврейства. Это, на мой взгляд, и ответ на вопрос, что должно делать государство: чем более активно идет процесс самоидентификации – у евреев, у русских, у всех остальных! – тем более ясный это дает сигнал государству, что надо заботиться не только о материальной составляющей жизни людей, но и об их духовном благополучии.– Согласны ли вы с тем, что в паспорте не должно быть графы "национальность"? Зря ее убрали или нет, и не стоит ли вернуть?– Что убрали – это хорошо. Национальность – очень важная составляющая жизни человека, но к паспорту она не имеет ни малейшего отношения. Подумайте, в каких ситуациях вы должны предъявлять паспорт? Ни одна из этих ситуаций не предоставляет особых прав и не возлагает особых обязанностей на человека по национальной принадлежности. Поэтому графе "национальность" в паспорте не место.– Будут ли раввины на местах, в синагогах давать членам общин какие-то рекомендации по поводу участия в переписи?– Думаю, что будет только одна рекомендация – открыто говорить, кто мы такие, и какие у нас ценности. Стесняться нам нечего, а гордиться есть чем.– Как сегодня относятся к необходимости переписи в еврейских общинах, особенно евреи, придерживающиеся ортодоксальных взглядов? Что интересного вам известно о зарубежном опыте, например, израильском или американском?– На первую часть вопроса, думаю, я уже ответил, именно как верующий еврей. Что касается зарубежного опыта – есть большая разница между странами, где еврейская жизнь налажена уже очень давно, и Россией, где, по сути, только первое поколение евреев выросло в полном смысле слова свободным. При коммунистическом режиме пытались вырастить советского человека, с неприязнью относились к любым проявлениям особых национальных и, тем более, религиозных традиций – ну, а что касается еврейского вопроса, его вообще поднимать было запрещено. Именно поэтому у нас перепись, возможно, даже более важна, чем в Израиле или в Америке– Распространены ли в общинах опасения или мифы по поводу переписи? Например, не боятся ли раввины и прихожане сбора данных с недобрыми целями, оцифровывания, "электронного концлагеря" и тому подобного, и что вы об этом думаете?– Опасений, тем более мифов, конечно же, нет. Есть понимание того, что сегодня вообще нет возможности гарантировать конфиденциальность какой бы то ни было информации – если хакер захочет, он любую информацию достанет. Но что касается переписи – что нам-то с того, что информация о нас попадет в чьи-то еще руки? Что нам скрывать? Какие могут быть "недобрые цели" – узнать, что человек еврей? Вырастет антисемитизм? Да не вырастет! У нас чем более открыто евреи заявляют о своем еврействе, тем меньше антисемитизма.– Считается ли участие в переписи работой? Что делать, если переписчик зайдет в шаббат?– Да, участие в переписи – это работа, в шаббат это запрещено. Надеюсь, что те, кто организовывает работу переписчиков, это поймут и будут действовать соответственно.– Есть ли вопросы в переписи, на которые нельзя отвечать по канонам иудаизма?– Разумеется, никаких таких вопросов нет. Наоборот, мне представляется, что ответы на предложенные вопросы дадут полезную информацию государству, чтобы оно принимало правильные решения по улучшению социального и бытового самочувствия россиян. Как верующий человек могу это только приветствовать.– Много ли, на ваш взгляд, евреев, которые по каким-либо причинам называют себя в переписях русскими? Почему это происходит, надо ли с этим бороться, и если да, то как?– Понимаете, для кого-то еврейство – это национальность, для кого-то религия. То есть вполне могу представить себе ситуацию, когда человек по вере еврей, а по языку и культуре ощущает себя русским. Особенно это относится к семьям, где смешанные браки: не секрет, что на всем протяжении ХХ века таких семей было много.– Как вы оцениваете уровень антисемитизма в России сегодня, успешно ли страна ему противодействует, в том числе в сравнении с Украиной, Европой, США?– Антисемитизм есть, но сейчас это явление маргинальное. Вообще, в России если был антисемитизм, обычно это был "антисемитизм сверху", антисемитизм властей. Сейчас этого нет совершенно, поэтому и антисемитизма очень мало. В ряде стран Европы, особенно во Франции, он на порядок выше.– В соцсетях сейчас многие призывают записывать национальность, исходя из корней – вспоминая, например, предков, принадлежавших к другим народам, чьи дети потом стали считать себя русскими, россиянами, советскими людьми. А как в еврейских общинах относятся этой инициативе? Стоит ли в таком случае "выписываться" из русских?– Это вопрос деликатный: наверное, правильно будет оставить его решение на усмотрение каждого человека в отдельности, ну, или каждой семьи. По законам иудаизма еврейство автоматически передается по матери – то есть если мать еврейка, а отец русский, человек считается евреем. Но сам он может при этом считать себя русским, поскольку он думает по-русски и воспитан на русской культуре. Мало этого – такой человек имеет право считать себя по национальности одновременно евреем и русским, даже если он верующий еврей– Если бы перепись прошла сейчас на Украине, порекомендовали бы вы евреям смело указывать свою национальность? С чем связаны опасения, часты ли конфликты на антисемитской почте, дискриминация, со стороны кого преимущественно, в каких регионах?– Где бы еврей ни жил, я бы ему порекомендовал гордиться своим еврейством. Потому что это богатейшая культура, это освященная веками традиция, это вечные ценности. Кстати, открыто заявлять о своем еврействе – это лучший путь борьбы с антисемитизмом– Каковы сегодня основные тенденции в жизни последователей иудаизма в России, странах СНГ, Европы и мира в целом, какие проблемы и как решаются?– Главная тенденция у нас – то, что молодежь тянется к общине, к культуре, к языку, к вере. Во всех городах, куда бы я ни приезжал, первое, что бросается в глаза – общины молодеют! А главная проблема – очень многое до сих пор приходится делать практически с нуля. Четыре поколения российских евреев были не по своей воле оторваны от всех необходимых аспектов национальной жизни: те, кто к нам приходит, не могли получить никакого еврейского образования и, как правило, не получали еврейского воспитания от своих родителей. Что ж, мы стараемся этот пробел восполнить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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интервью, украина, израиль, снг, берл лазар, всероссийская перепись населения, россия, интервью - религия и мировоззрение