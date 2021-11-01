https://ria.ru/20211101/nato-1757150422.html

Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить

Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить

На заседаниях Совета Россия — НАТО альянс хотел научить Москву жить, используя их для пропаганды и давления, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:50

2021-11-01T09:50

2021-11-01T13:39

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совет россия-нато

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РИМ, 1 ноя — РИА Новости. На заседаниях Совета Россия — НАТО альянс хотел научить Москву жить, используя их для пропаганды и давления, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью, которое публиковала газета Corriere della Sera."НАТО, когда еще были заседания Совета Россия — НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить, каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины. В этом был их интерес, усилить пропаганду и проводить давление на Россию", — заявил Лавров.Он отметил, что "вопрос закрыт", а НАТО при необходимости может обращаться к послу Российской Федерации в Бельгии.Лавров ранее объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу Российской Федерации в Бельгии.

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

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бельгия

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в мире, москва, нато, сергей лавров, совет россия-нато, россия, бельгия