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Военный эксперт прокомментировал прекращение работы миссии НАТО в России
Военный эксперт прокомментировал прекращение работы миссии НАТО в России - РИА Новости, 01.11.2021
Военный эксперт прокомментировал прекращение работы миссии НАТО в России
Военная миссия и информбюро НАТО работали над созданием в России лояльных альянсу элит и занимались сбором разведданных, их закрытие – логичный итог деградации... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T08:20
2021-11-01T08:20
в мире
европа
генеральный штаб вооруженных сил рф
нато
игорь коротченко
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Военная миссия и информбюро НАТО работали над созданием в России лояльных альянсу элит и занимались сбором разведданных, их закрытие – логичный итог деградации отношений РФ с Североатлантическим блоком, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.1 ноября в России завершают свою работу военная миссия и информбюро НАТО. Российское постпредство при Альянсе также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии. Москва пошла на данный шаг после того, как НАТО объявило о высылке восьми сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти."Главной целью этих миссий было внедрение натовских установок, выявление потенциальных слабых точек России, а также работа с перспективными молодыми кадрами, которые могли бы занять ключевые посты в органах российской власти. Фактически это был "троянский конь" альянса, работавший под личиной добрососедства и стремления развития отношений с Москвой", - сказал Коротченко.Эксперт отметил, что, разместив в России информационное бюро и военную миссию, Альянс хотел поменять отношение к своей деятельности российских элит, политологов, журналистов и широкой общественности. "Это были инструменты мягкой силы, одновременно в составе указанных миссий работали профессиональные сотрудники спецслужб под прикрытием", - добавил он.Закономерное решениеСобеседник агентства отметил, что прекращение деятельности указанных учреждений НАТО в РФ является естественным результатом деградации отношении России с Альянсом, которые в настоящее время фактически свелись к нулю."Сегодня НАТО устами своего генсека провозглашает Россию своим главным военным противником, ежегодно проводит десятки учений, репетируя различные варианты ведения боевых действий против нашей страны. Последней каплей стала высылка восьми российских дипломатов, тем самым Альянс фактически разорвал отношения с РФ. В этом свете действия Москвы носили вынужденный, но вполне логичный характер. Мы руководствовались принципами взаимности, который является важным в дипломатической работе", - сказал Коротченко.По мнению эксперта, главным выводом, который Москва сделала из этой ситуации, является необходимость опираться исключительно на собственные силы и верить только своим военно-политическим прогнозам.Контакты необходимо сохранятьВ то же время Коротченко выразил мнение, что России и НАТО необходимо поддерживать связь для предупреждения особо опасных инцидентов."Было бы полезно иметь прямую "горячую" линию между штабом верховного главнокомандующего объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе и Генеральным штабом ВС РФ. Если такая линия будет существовать, то мы смогли бы сохранить рабочее взаимодействие, такой канал связи, по моему мнению, необходимо иметь", - отметил эксперт.
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в мире, европа, генеральный штаб вооруженных сил рф, нато, игорь коротченко, вооруженные силы рф, россия
08:20 01.11.2021
 
Военный эксперт прокомментировал прекращение работы миссии НАТО в России

Военный эксперт Коротченко назвал миссию НАТО в России троянским конем альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Военная миссия и информбюро НАТО работали над созданием в России лояльных альянсу элит и занимались сбором разведданных, их закрытие – логичный итог деградации отношений РФ с Североатлантическим блоком, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
1 ноября в России завершают свою работу военная миссия и информбюро НАТО. Российское постпредство при Альянсе также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии. Москва пошла на данный шаг после того, как НАТО объявило о высылке восьми сотрудников представительства России при альянсе, якобы являющихся "незаявленными сотрудниками российской разведки". Кроме того, общее число доступных аккредитаций для Москвы сократили до десяти.
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"Главной целью этих миссий было внедрение натовских установок, выявление потенциальных слабых точек России, а также работа с перспективными молодыми кадрами, которые могли бы занять ключевые посты в органах российской власти. Фактически это был "троянский конь" альянса, работавший под личиной добрососедства и стремления развития отношений с Москвой", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что, разместив в России информационное бюро и военную миссию, Альянс хотел поменять отношение к своей деятельности российских элит, политологов, журналистов и широкой общественности. "Это были инструменты мягкой силы, одновременно в составе указанных миссий работали профессиональные сотрудники спецслужб под прикрытием", - добавил он.
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Закономерное решение

Собеседник агентства отметил, что прекращение деятельности указанных учреждений НАТО в РФ является естественным результатом деградации отношении России с Альянсом, которые в настоящее время фактически свелись к нулю.
"Сегодня НАТО устами своего генсека провозглашает Россию своим главным военным противником, ежегодно проводит десятки учений, репетируя различные варианты ведения боевых действий против нашей страны. Последней каплей стала высылка восьми российских дипломатов, тем самым Альянс фактически разорвал отношения с РФ. В этом свете действия Москвы носили вынужденный, но вполне логичный характер. Мы руководствовались принципами взаимности, который является важным в дипломатической работе", - сказал Коротченко.
По мнению эксперта, главным выводом, который Москва сделала из этой ситуации, является необходимость опираться исключительно на собственные силы и верить только своим военно-политическим прогнозам.
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Контакты необходимо сохранять

В то же время Коротченко выразил мнение, что России и НАТО необходимо поддерживать связь для предупреждения особо опасных инцидентов.
"Было бы полезно иметь прямую "горячую" линию между штабом верховного главнокомандующего объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе и Генеральным штабом ВС РФ. Если такая линия будет существовать, то мы смогли бы сохранить рабочее взаимодействие, такой канал связи, по моему мнению, необходимо иметь", - отметил эксперт.
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В миреЕвропаГенеральный штаб Вооруженных сил РФНАТОИгорь КоротченкоВооруженные силы РФРоссия
 
 
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