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В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок
В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок - РИА Новости, 01.11.2021
В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок
Совершивший наезд на группу младших школьников в ФРГ 30-летний водитель сделал это намеренно, он помещен в клинику для душевнобольных, сообщил в понедельник... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:47
2021-11-01T17:47
2021-11-01T17:47
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БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. Совершивший наезд на группу младших школьников в ФРГ 30-летний водитель сделал это намеренно, он помещен в клинику для душевнобольных, сообщил в понедельник таблоид Bild.ЧП произошло в пятницу, 29 октября, в федеральной земле Гессен. Мужчина 30 лет на автомобиле въехал на улице в группу младших школьников, одна девочка восьми лет скончалась, еще двое детей семи и восьми лет получили тяжелые травмы. В субботу водитель был помещен в клинику.
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в мире, германия, гессен
В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок
Bild: водитель, наехавший на группу младших школьников в Германии, сделал это намеренно