https://ria.ru/20211101/naezd-1757263030.html

В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок

В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок - РИА Новости, 01.11.2021

В Германии мужчина на автомобиле наехал на группу школьников, погиб ребенок

Совершивший наезд на группу младших школьников в ФРГ 30-летний водитель сделал это намеренно, он помещен в клинику для душевнобольных, сообщил в понедельник... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:47

2021-11-01T17:47

2021-11-01T17:47

в мире

германия

гессен

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БЕРЛИН, 1 ноя – РИА Новости. Совершивший наезд на группу младших школьников в ФРГ 30-летний водитель сделал это намеренно, он помещен в клинику для душевнобольных, сообщил в понедельник таблоид Bild.ЧП произошло в пятницу, 29 октября, в федеральной земле Гессен. Мужчина 30 лет на автомобиле въехал на улице в группу младших школьников, одна девочка восьми лет скончалась, еще двое детей семи и восьми лет получили тяжелые травмы. В субботу водитель был помещен в клинику.

https://ria.ru/20211014/terakty-1754587952.html

германия

гессен

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, гессен