https://ria.ru/20211101/murashko-1757255223.html

Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации

Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации

Принимаемые в стране меры по защите от коронавируса увеличили объемы вакцинации, свыше 650 тысяч человек вакцинируются в сутки, для здравоохранения это не... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:12

2021-11-01T17:12

2021-11-01T17:13

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Принимаемые в стране меры по защите от коронавируса увеличили объемы вакцинации, свыше 650 тысяч человек вакцинируются в сутки, для здравоохранения это не вызывает затруднений, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.Он отметил, что до миллиона человек в сутки могут спокойно вакцинироваться, это нормальный режим работы для системы.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757247898.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии