https://ria.ru/20211101/murashko-1757255223.html
Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации
Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации
Принимаемые в стране меры по защите от коронавируса увеличили объемы вакцинации, свыше 650 тысяч человек вакцинируются в сутки, для здравоохранения это не... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:12
2021-11-01T17:12
2021-11-01T17:13
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756452617_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_f075b6ad8a60dcfc0af017092f8a346d.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Принимаемые в стране меры по защите от коронавируса увеличили объемы вакцинации, свыше 650 тысяч человек вакцинируются в сутки, для здравоохранения это не вызывает затруднений, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.Он отметил, что до миллиона человек в сутки могут спокойно вакцинироваться, это нормальный режим работы для системы.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757247898.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756452617_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a108956dcf0d580bff8a5702fe618de9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии
17:12 01.11.2021 (обновлено: 17:13 01.11.2021)
Мурашко сообщил об увеличении объемов вакцинации
Мурашко: принимаемые меры увеличили объемы вакцинации до 650 тысяч человек в сутки