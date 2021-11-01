https://ria.ru/20211101/murashko-1757250742.html

Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян

Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян - РИА Новости, 01.11.2021

Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привиты более 58,5 миллионов человек, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:55

2021-11-01T16:55

2021-11-01T17:09

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привиты более 58,5 миллионов человек, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757248496.html

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2021

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии