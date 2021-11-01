https://ria.ru/20211101/murashko-1757250742.html
Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян
Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян - РИА Новости, 01.11.2021
Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привиты более 58,5 миллионов человек, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:55
2021-11-01T16:55
2021-11-01T17:09
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от коронавируса в России уже привиты более 58,5 миллионов человек, сообщил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии
16:55 01.11.2021 (обновлено: 17:09 01.11.2021)
Мурашко: первым компонентом вакцины привито более 58 миллионов россиян
Мурашко: первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 58 миллионов россиян