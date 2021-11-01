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Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2021
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:46
2021-11-01T20:46
2021-11-01T20:46
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."МЧС предупреждает: сегодня с 20.00 и до 10.00 следующего дня ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211101/aeroport-1757287077.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана
Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана