https://ria.ru/20211101/moskva-1757289721.html

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана - РИА Новости, 01.11.2021

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:46

2021-11-01T20:46

2021-11-01T20:46

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах Москвы из-за тумана, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."МЧС предупреждает: сегодня с 20.00 и до 10.00 следующего дня ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/aeroport-1757287077.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)