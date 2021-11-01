https://ria.ru/20211101/moskva-1757288341.html

Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер

Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер - РИА Новости, 01.11.2021

Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер

Роспотребнадзор Москвы с начала 2021 года провел 12,7 тысячи проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выписано штрафов на более... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:33

2021-11-01T20:33

2021-11-01T20:33

распространение коронавируса

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы с начала 2021 года провел 12,7 тысячи проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выписано штрафов на более чем 129 миллионов рублей, приостановлена деятельность 693 объектов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований управлением составлено 5 948 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц."Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила более 129 миллионов рублей. В соответствии с временным запретом деятельности, примененным управлением в досудебном порядке, и по решениям судом приостановлена деятельность 693 объектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/kovid-pasport-1757225399.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии