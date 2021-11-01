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Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер
Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер - РИА Новости, 01.11.2021
Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер
Роспотребнадзор Москвы с начала 2021 года провел 12,7 тысячи проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выписано штрафов на более... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:33
2021-11-01T20:33
2021-11-01T20:33
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор Москвы с начала 2021 года провел 12,7 тысячи проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19, выписано штрафов на более чем 129 миллионов рублей, приостановлена деятельность 693 объектов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Отмечается, что за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований управлением составлено 5 948 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц."Общая сумма наложенных штрафов по рассмотренным протоколам составила более 129 миллионов рублей. В соответствии с временным запретом деятельности, примененным управлением в досудебном порядке, и по решениям судом приостановлена деятельность 693 объектов", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер
Более 129 миллионов рублей штрафов выписали в Москве за нарушения COVID-мер в 2021 году