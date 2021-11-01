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В Москве 124 юрлица и ИП привлекли к ответственности из-за COVID-нарушений

В Москве 124 юрлица и ИП привлекли к ответственности из-за COVID-нарушений - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве 124 юрлица и ИП привлекли к ответственности из-за COVID-нарушений

Более 120 юридических лиц и ИП в Москве привлекли к административной ответственности с 25 по 31 октября за нарушение коронавирусных ограничений, приостановлена... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:18

2021-11-01T20:18

2021-11-01T20:18

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 120 юридических лиц и ИП в Москве привлекли к административной ответственности с 25 по 31 октября за нарушение коронавирусных ограничений, приостановлена работа 16 объектов, сообщает столичный оперштаб.Материалы проверок направят в суд.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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