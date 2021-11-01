https://ria.ru/20211101/moskva-1757265041.html
Четыреста плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства
Четыреста плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства - РИА Новости, 01.11.2021
Четыреста плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства
Четыреста праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства, сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:53
2021-11-01T17:53
2021-11-01T17:53
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Четыреста праздничных плакатов украсят Москву в честь Дня народного единства, сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву праздничными плакатами в честь Дня народного единства. В общей сложности на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах установят 400 праздничных тематических плакатов. Фасады зданий Государственной Думы на улице Охотный ряд и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка украсят панно и флаги в цветах триколора", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра также добавил, что подготовлены поздравительные видеоролики, которые будут транслироваться на 30 цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах 2-4 ноября будет работать в праздничном режиме.
https://ria.ru/20211028/moskva-1756702334.html
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москва, петр бирюков