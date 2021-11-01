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В Москве количество принятых на работу превысило число уволившихся
В Москве количество принятых на работу превысило число уволившихся - РИА Новости, 01.11.2021
В Москве количество принятых на работу превысило число уволившихся
Количество принятых на работу в Москве за последние несколько месяцев превысило число уволившихся почти на 203 тысячи, сообщается на официальном портале мэра... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:15
2021-11-01T11:15
общество
москва
владимир ефимов (политик)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Количество принятых на работу в Москве за последние несколько месяцев превысило число уволившихся почти на 203 тысячи, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Московский рынок труда продолжает активно восстанавливаться. Количество принятых на работу в последние месяцы стабильно выше числа уволившихся. Если с июня по сентябрь уволили 1,3 миллиона человек, то приняли на работу 1,5 миллиона новых сотрудников. Разница составила 202,6 тысячи человек", - говорится в сообщении, где отмечается, что рекордным по приему на работу стал сентябрь.Отмечается, что уровень напряженности на рынке труда заметно ниже докризисных значений 2019 года."В числе отраслей с максимально положительным сальдо принятых и уволенных работников в сентябре этого года были сфера образования (34 874 сотрудника), оптовая торговля (9750 человек), финансовая сфера (7079 работников) и разработка программного обеспечения — плюс 7052 сотрудника", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Уточняется, что рост на рынке труда отмечается с апреля прошлого года. За это время количество принятых на работу превысило число уволенных на 365,2 тысячи человек, или на 7,4 процента."Первый месяц осени показал также высокий уровень восстановления в важнейшем для современной Москвы сегменте — секторе квалифицированной занятости. В сентябре этого года уровень напряженности — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 37 процентов по сравнению с сентябрем докризисного 2019-го. Если количество вакансий выросло на 64 процента, то число резюме — всего на три процента", — цитируют в сообщении министра правительства Москвы, главу департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.Сообщается, что в сентябре московская служба занятости зафиксировала рекордное количество вакансий. Москвичам предлагали около 400 тысяч рабочих мест, что в 2,5 раза больше, чем до пандемии. Эксперты наблюдают постоянный рост количества вакансий, работодатели активно взаимодействуют с центром занятости в подборе соискателей.
https://ria.ru/20211027/zanyatost-1756437592.html
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общество, москва, владимир ефимов (политик)
11:15 01.11.2021
 
В Москве количество принятых на работу превысило число уволившихся

В Москве количество принятых на работу превысило число уволившихся почти на 203 тысячи

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Количество принятых на работу в Москве за последние несколько месяцев превысило число уволившихся почти на 203 тысячи, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Московский рынок труда продолжает активно восстанавливаться. Количество принятых на работу в последние месяцы стабильно выше числа уволившихся. Если с июня по сентябрь уволили 1,3 миллиона человек, то приняли на работу 1,5 миллиона новых сотрудников. Разница составила 202,6 тысячи человек", - говорится в сообщении, где отмечается, что рекордным по приему на работу стал сентябрь.
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Отмечается, что уровень напряженности на рынке труда заметно ниже докризисных значений 2019 года.
"В числе отраслей с максимально положительным сальдо принятых и уволенных работников в сентябре этого года были сфера образования (34 874 сотрудника), оптовая торговля (9750 человек), финансовая сфера (7079 работников) и разработка программного обеспечения — плюс 7052 сотрудника", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Уточняется, что рост на рынке труда отмечается с апреля прошлого года. За это время количество принятых на работу превысило число уволенных на 365,2 тысячи человек, или на 7,4 процента.
"Первый месяц осени показал также высокий уровень восстановления в важнейшем для современной Москвы сегменте — секторе квалифицированной занятости. В сентябре этого года уровень напряженности — отношение количества резюме к количеству вакансий — снизился на 37 процентов по сравнению с сентябрем докризисного 2019-го. Если количество вакансий выросло на 64 процента, то число резюме — всего на три процента", — цитируют в сообщении министра правительства Москвы, главу департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.
Сообщается, что в сентябре московская служба занятости зафиксировала рекордное количество вакансий. Москвичам предлагали около 400 тысяч рабочих мест, что в 2,5 раза больше, чем до пандемии. Эксперты наблюдают постоянный рост количества вакансий, работодатели активно взаимодействуют с центром занятости в подборе соискателей.
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