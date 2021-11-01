https://ria.ru/20211101/moskva-1757146771.html

В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах

В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах - РИА Новости, 01.11.2021

В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах

Путешественники стали тратить меньше времени на планирование поездок и чаще отправляются в соседние со столицей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:27

2021-11-01T12:27

2021-11-01T12:27

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Путешественники стали тратить меньше времени на планирование поездок и чаще отправляются в соседние со столицей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма."Тренд в современном туризме — сокращение времени на планирование тура", — рассказали в ведомстве. По словам экспертов, сейчас бронирование отелей и гостиниц осуществляется в среднем за срок от трех дней до трех недель до начала путешествия. "В период пандемии произошло сглаживание пиков сезонности: выросло количество коротких и частых туров, и одновременно с этим увеличилась продолжительность основного отпуска — до 14 дней и более". Кроме того, в Мостуризме отмечают и то, что набирает обороты мода на staycation (от англ. stay — оставаться, vacation — отпуск), то есть каникулы, проведенные дома или рядом с ним, когда нет желания или возможности уехать в далекие страны или города.

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москва, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, куда поехать в выходные