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В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах
В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах - РИА Новости, 01.11.2021
В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах
Путешественники стали тратить меньше времени на планирование поездок и чаще отправляются в соседние со столицей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:27
2021-11-01T12:27
2021-11-01T12:27
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Путешественники стали тратить меньше времени на планирование поездок и чаще отправляются в соседние со столицей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма."Тренд в современном туризме — сокращение времени на планирование тура", — рассказали в ведомстве. По словам экспертов, сейчас бронирование отелей и гостиниц осуществляется в среднем за срок от трех дней до трех недель до начала путешествия. "В период пандемии произошло сглаживание пиков сезонности: выросло количество коротких и частых туров, и одновременно с этим увеличилась продолжительность основного отпуска — до 14 дней и более". Кроме того, в Мостуризме отмечают и то, что набирает обороты мода на staycation (от англ. stay — оставаться, vacation — отпуск), то есть каникулы, проведенные дома или рядом с ним, когда нет желания или возможности уехать в далекие страны или города.
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москва, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19, куда поехать в выходные
В Мостуризме рассказали о новых тревел-трендах
Туристы все меньше времени тратят на планирование путешествия и выбирают короткие поездки
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Путешественники стали тратить меньше времени на планирование поездок и чаще отправляются в соседние со столицей города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мостуризма.
"Тренд в современном туризме — сокращение времени на планирование тура", — рассказали в ведомстве.
По словам экспертов, сейчас бронирование отелей и гостиниц осуществляется в среднем за срок от трех дней до трех недель до начала путешествия. "В период пандемии произошло сглаживание пиков сезонности: выросло количество коротких и частых туров, и одновременно с этим увеличилась продолжительность основного отпуска — до 14 дней и более".
Кроме того, в Мостуризме отмечают и то, что набирает обороты мода на staycation (от англ. stay — оставаться, vacation — отпуск), то есть каникулы, проведенные дома или рядом с ним, когда нет желания или возможности уехать в далекие страны или города.