https://ria.ru/20211101/moshenniki-1757205141.html

Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?

Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома? - РИА Новости, 01.11.2021

Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?

"Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен!

2021-11-01T14:00

2021-11-01T14:00

2021-11-01T14:08

не роскошь

общество

путешествия

авто

дороги

подкаст

ян хайцеэр

антон шапарин

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Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома? "Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен! audio/mpeg

Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома? "Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен! audio/mpeg

Авторы подкаста лично и неоднократно бывали в ситуациях, когда мошенники разных мастей пытались "развести" их на дороге, и решили поделиться опытом борьбы с "подставами".В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, путешествия, авто, дороги, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио