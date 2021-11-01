https://ria.ru/20211101/moshenniki-1757205141.html
Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?
Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома? - РИА Новости, 01.11.2021
Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?
"Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен!
2021-11-01T14:00
2021-11-01T14:00
2021-11-01T14:08
не роскошь
общество
путешествия
авто
дороги
подкаст
ян хайцеэр
антон шапарин
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Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?
"Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен!
audio/mpeg
Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?
"Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен!
audio/mpeg
Авторы подкаста лично и неоднократно бывали в ситуациях, когда мошенники разных мастей пытались "развести" их на дороге, и решили поделиться опытом борьбы с "подставами".В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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общество, путешествия, авто, дороги, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 01.11.2021 (обновлено: 14:08 01.11.2021)
Автоподставы: как не попасть в лапы мошенников вдали от дома?
"Автоподставы" никуда не исчезли с наших дорог. Как не стать жертвой мошенников? Какие бывают подставы на дорогах? Что делать, если уже оказался в подобной ситуации? Ведущие подкаста дают практические советы и разбирают существующие на дорогах риски. Предупрежден — значит вооружен!