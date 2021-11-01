В "Единой России" предложили выделить допсредства на молодежную занятость
В "Единой России" предложили выделить допсредства на программу молодежной занятости
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") предложил выделить дополнительные средства на реализацию программы молодежной занятости и на развитие молодежного предпринимательства.
"Мы предлагаем направить на реализацию программы молодежной занятости до 2030 года дополнительные средства – на профобучение и профобразование 1,2 миллиарда рублей. Сейчас на эти цели предусмотрено 7,5 миллиарда рублей ежегодно", - сказал Метелев в ходе обсуждения поправок партии ко второму чтению проекта бюджета на 2022-2024 годы.
По его словам, долгосрочную программу молодежной занятости поручил разработать в июне на ПМЭФ-2021 президент РФ Владимир Путин, за лето правительство вместе с "Единой Россией" разработали такую программу. "Как только она будет принята, это произойдет уже в этом году, рассчитывается, что к 2030 году доля трудоустроенных выпускников достигнет 92%, сегодня - 57%, то есть почти в два раза повысится доля трудоустройства и в два раза упадет уровень безработицы", - подчеркнул он.
Также, как отметил парламентарий, необходимо выделить дополнительное финансирование на развитие портала "Работа в России" - 241 миллионов рублей, что позволит оцифровать процедуру практик и стажировок.
"Кроме того, выделить 750 миллионов рублей на программу WorldSkills для карьерного сопровождения молодежи, а также выделить субсидию органам службы занятости в размере 30 миллионов рублей. На реализацию других мероприятий содействия занятости направить 779 миллионов рублей, из них 450 миллионов рублей - на развитие молодежного предпринимательства", - пояснил Метелев.
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