https://ria.ru/20211101/molodezh-1757284870.html

В "Единой России" предложили выделить допсредства на молодежную занятость

В "Единой России" предложили выделить допсредства на молодежную занятость - РИА Новости, 01.11.2021

В "Единой России" предложили выделить допсредства на молодежную занятость

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") предложил выделить дополнительные средства на реализацию программы... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:59

2021-11-01T19:59

2021-11-01T19:59

общество

бюджет

владимир путин

единая россия

госдума рф

петербургский международный экономический форум (фонд)

россия

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") предложил выделить дополнительные средства на реализацию программы молодежной занятости и на развитие молодежного предпринимательства.По его словам, долгосрочную программу молодежной занятости поручил разработать в июне на ПМЭФ-2021 президент РФ Владимир Путин, за лето правительство вместе с "Единой Россией" разработали такую программу. "Как только она будет принята, это произойдет уже в этом году, рассчитывается, что к 2030 году доля трудоустроенных выпускников достигнет 92%, сегодня - 57%, то есть почти в два раза повысится доля трудоустройства и в два раза упадет уровень безработицы", - подчеркнул он.Также, как отметил парламентарий, необходимо выделить дополнительное финансирование на развитие портала "Работа в России" - 241 миллионов рублей, что позволит оцифровать процедуру практик и стажировок."Кроме того, выделить 750 миллионов рублей на программу WorldSkills для карьерного сопровождения молодежи, а также выделить субсидию органам службы занятости в размере 30 миллионов рублей. На реализацию других мероприятий содействия занятости направить 779 миллионов рублей, из них 450 миллионов рублей - на развитие молодежного предпринимательства", - пояснил Метелев.

https://ria.ru/20210922/bezrabotitsa-1751247823.html

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общество, бюджет, владимир путин, единая россия, госдума рф, петербургский международный экономический форум (фонд), россия