https://ria.ru/20211101/moldaviya-1757301684.html

Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким

Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким - РИА Новости, 01.11.2021

Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким

Тариф на газ для молдавских потребителей может оказаться рекордно высоким, он может вырасти почти в два с половиной раза, считает эксперт в области энергетики,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:54

2021-11-01T23:54

2021-11-01T23:54

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Тариф на газ для молдавских потребителей может оказаться рекордно высоким, он может вырасти почти в два с половиной раза, считает эксперт в области энергетики, бывший руководитель Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии, которое рассчитывает тарифы, Виктор Парликов.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в ноябре республика будет платить за газ около 450 долларов за тысячу кубометров."Если взять за точку отсчета стоимость в 450 долларов, то нас ждет повышение тарифа примерно до 10 леев за кубометр газа (около 60 центов против нынешних 25 - ред.), конечно, стоит учитывать и другие факторы - объем газа, курс валют. Но это может быть рекордное повышение, такого высокого тарифа у нас не было", - заявил Парликов в эфире телеканала Pro TV.Он напомнил, что республика платила 400 долларов за тысячу кубометров газа в 2011 году, однако за 10 лет экономическое состояние страны улучшилось. Кроме того, повышение тарифа можно объяснить еще и инфляцией, считает эксперт. Он выразил надежду, что такой рост тарифа не окажется для страны критическим, хотя власти должны будут уделить особое внимание поддержке населения.Сам Спыну на вопрос о том, действительно ли гражданам Молдавии нужно готовиться к такому повышению тарифа, ответил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" выводы эксперта. Он лишь добавил, что компания "Молдовагаз" в ближайшие два-три дня подготовит все бумаги и запросит компетентные органы о пересмотре тарифа.

https://ria.ru/20211101/gaz-1757213399.html

https://ria.ru/20211101/gaz-1757147176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, молдавия, газпром, молдовагаз