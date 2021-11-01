Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/moldaviya-1757301684.html
Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким
Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким - РИА Новости, 01.11.2021
Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким
Тариф на газ для молдавских потребителей может оказаться рекордно высоким, он может вырасти почти в два с половиной раза, считает эксперт в области энергетики,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:54
2021-11-01T23:54
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21a96f1a9963354bba565ebc9a16bfbd.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Тариф на газ для молдавских потребителей может оказаться рекордно высоким, он может вырасти почти в два с половиной раза, считает эксперт в области энергетики, бывший руководитель Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии, которое рассчитывает тарифы, Виктор Парликов.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в ноябре республика будет платить за газ около 450 долларов за тысячу кубометров."Если взять за точку отсчета стоимость в 450 долларов, то нас ждет повышение тарифа примерно до 10 леев за кубометр газа (около 60 центов против нынешних 25 - ред.), конечно, стоит учитывать и другие факторы - объем газа, курс валют. Но это может быть рекордное повышение, такого высокого тарифа у нас не было", - заявил Парликов в эфире телеканала Pro TV.Он напомнил, что республика платила 400 долларов за тысячу кубометров газа в 2011 году, однако за 10 лет экономическое состояние страны улучшилось. Кроме того, повышение тарифа можно объяснить еще и инфляцией, считает эксперт. Он выразил надежду, что такой рост тарифа не окажется для страны критическим, хотя власти должны будут уделить особое внимание поддержке населения.Сам Спыну на вопрос о том, действительно ли гражданам Молдавии нужно готовиться к такому повышению тарифа, ответил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" выводы эксперта. Он лишь добавил, что компания "Молдовагаз" в ближайшие два-три дня подготовит все бумаги и запросит компетентные органы о пересмотре тарифа.
https://ria.ru/20211101/gaz-1757213399.html
https://ria.ru/20211101/gaz-1757147176.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_8a409d833d03453fa1775e2445a67714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
23:54 01.11.2021
 
Эксперт объяснил, почему тариф на газ в Молдавии будет рекордно высоким

Эксперт Парликов: в Молдавии тариф на газ будет рекордно высоким из-за курса валют

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Тариф на газ для молдавских потребителей может оказаться рекордно высоким, он может вырасти почти в два с половиной раза, считает эксперт в области энергетики, бывший руководитель Национального агентства по регулированию в энергетике Молдавии, которое рассчитывает тарифы, Виктор Парликов.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что в ноябре республика будет платить за газ около 450 долларов за тысячу кубометров.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 14:41
Молдавия и "Газпром" договорились не применять санкции к "Молдовагазу"
"Если взять за точку отсчета стоимость в 450 долларов, то нас ждет повышение тарифа примерно до 10 леев за кубометр газа (около 60 центов против нынешних 25 - ред.), конечно, стоит учитывать и другие факторы - объем газа, курс валют. Но это может быть рекордное повышение, такого высокого тарифа у нас не было", - заявил Парликов в эфире телеканала Pro TV.
Он напомнил, что республика платила 400 долларов за тысячу кубометров газа в 2011 году, однако за 10 лет экономическое состояние страны улучшилось. Кроме того, повышение тарифа можно объяснить еще и инфляцией, считает эксперт. Он выразил надежду, что такой рост тарифа не окажется для страны критическим, хотя власти должны будут уделить особое внимание поддержке населения.
Сам Спыну на вопрос о том, действительно ли гражданам Молдавии нужно готовиться к такому повышению тарифа, ответил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть" выводы эксперта. Он лишь добавил, что компания "Молдовагаз" в ближайшие два-три дня подготовит все бумаги и запросит компетентные органы о пересмотре тарифа.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 09:24
В Молдавии остались довольны газовым соглашением с Россией
 
ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин