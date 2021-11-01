https://ria.ru/20211101/moldaviya-1757212974.html

В Молдавии планируют подписать соглашение с Россией в области энергетики

В Молдавии планируют подписать соглашение с Россией в области энергетики - РИА Новости, 01.11.2021

В Молдавии планируют подписать соглашение с Россией в области энергетики

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:41

2021-11-01T14:41

2021-11-01T16:48

природный газ

молдавия

газпром

молдовагаз

россия

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.Он добавил, что молдавская сторона выступит с инициативой организовать работу по подготовке к подписанию соглашения в рамках заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, которое состоится в ноябре. Межправкомиссия соберется, чтобы обсудить все нерешенные вопросы между Молдавией и Россией в энергетической сфере.

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природный газ, молдавия, газпром, молдовагаз, россия