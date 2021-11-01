14:41 01.11.2021 (обновлено: 16:48 01.11.2021)
В Молдавии планируют подписать соглашение с Россией в области энергетики
Молдавия планирует подписать соглашение с Россией в области энергетики до конца 2022 года
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкАкция протеста с требованием признать результаты выборов мэра Кишинева у здания парламента. 19 июля 2018
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил в понедельник на брифинге, что республика до конца 2022 года подпишет соглашение с Россией о сотрудничестве в области энергетики.
Парламент Молдавии 22 октября на 30 дней ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса. Власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
"Правительства Молдавии и России до конца 2022 года планируют подписать соглашение о сотрудничестве в энергетике. Частью соглашений станет сохранение статуса компании "Молдовагаз" как акционерного общества, чтобы не допустить реорганизации предприятия", - заявил Спыну.
Он добавил, что молдавская сторона выступит с инициативой организовать работу по подготовке к подписанию соглашения в рамках заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям, которое состоится в ноябре. Межправкомиссия соберется, чтобы обсудить все нерешенные вопросы между Молдавией и Россией в энергетической сфере.