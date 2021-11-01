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Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж"
Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж" - РИА Новости, 01.11.2021
Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж"
Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия", говорится... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:42
2021-11-01T17:42
2021-11-01T17:42
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия", говорится в сообщении на сайте театра."Спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия" возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы состоятся 22 и 23 декабря. Билеты поступят в продажу 6 ноября", - сказано в сообщении.Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача. О том, что в репертуаре МХТ останется только часть спектаклей Богомолова, в театре сообщили в начале сентября.
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константин хабенский, константин богомолов, новости культуры, театр
Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж"
Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж. Комедия"
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия", говорится в сообщении на сайте театра.
"Спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия" возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы состоятся 22 и 23 декабря. Билеты поступят в продажу 6 ноября", - сказано в сообщении.
Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача. О том, что в репертуаре МХТ останется только часть спектаклей Богомолова, в театре сообщили в начале сентября.