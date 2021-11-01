https://ria.ru/20211101/mkht-1757261717.html

Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж"

Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж" - РИА Новости, 01.11.2021

Хабенский вернул в репертуар МХТ спектакль Богомолова "Идеальный муж"

Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия", говорится... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:42

2021-11-01T17:42

2021-11-01T17:42

культура

константин хабенский

константин богомолов

новости культуры

театр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия", говорится в сообщении на сайте театра."Спектакль Константина Богомолова "Идеальный муж. Комедия" возвращается на сцену Московского Художественного театра. Ближайшие показы состоятся 22 и 23 декабря. Билеты поступят в продажу 6 ноября", - сказано в сообщении.Актер и режиссер Константин Хабенский был назначен худруком МХТ имени Чехова 27 октября, сменив на этом посту Сергея Женовача. О том, что в репертуаре МХТ останется только часть спектаклей Богомолова, в театре сообщили в начале сентября.

https://ria.ru/20211101/teatr-1756899529.html

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2021

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константин хабенский, константин богомолов, новости культуры, театр