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Наука
https://ria.ru/20211101/misis-1756734257.html
В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C
В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C - РИА Новости, 01.11.2021
В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C
Недорогой сплав алюминия, выдерживающий температуру на 100-150 °С больше аналогов, разработали специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с другими российскими учеными. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T09:00
2021-11-01T09:00
наука
технологии
москва
мисис
навигатор абитуриента
университетская наука
алюминий
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Недорогой сплав алюминия, выдерживающий температуру на 100-150 °С больше аналогов, разработали специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, материал позволит существенно снизить вес и углеродный след нового железнодорожного транспорта, авиации и другой техники. Исследование опубликовано в журнале Journal of Alloys and Compounds.Алюминий и большинство сплавов на его основе имеют высокую коррозионную стойкость практически в любых средах – в атмосфере, воде морской и пресной, растворах многих химикатов и в большинстве пищевых продуктов. Благодаря этому, а также низкому удельному весу, хорошей тепло- и электропроводности, алюминий широко применяется в авиастроении, автомобилестроении, электронике и других сферах.Эффективной заменой дорогим и тяжелым проводникам на основе меди, применяемым сегодня, может стать проволока из алюминиевых сплавов, отметили ученые. Ее применение в летательных аппаратах, скоростном железнодорожном транспорте и другой технике позволит заметно снизить их масса-габаритные характеристики, тем самым обеспечив значительную экономию топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако методы получения таких сплавов и элементной базы из них сегодня крайне недешевы и весьма трудоемки, сообщили в НИТУ "МИСиС".Специалисты университета предложили структуру нового сплава на основе алюминия, а также технологию для производства из него проволоки. По словам создателей, материал отличается от аналогов сравнительно низкой стоимостью, простотой изготовления и рядом уникальных физических свойств.Ключевая особенность нового сплава, по словам авторов работы, в том, что около 10 процентов объема материала составляют особые наночастицы с содержанием циркония и марганца, равномерно распределенные в алюминиевой матрице.Сплав изготовлен с использованием электромагнитного кристаллизатора по технологии ElmaCast, разработанной в "НПЦ магнитной гидродинамики" (Красноярск). Последующие деформационно-термическая обработка и аналитические исследования проводились при участии специалистов НИЦ "Курчатовский институт".В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить работы по оптимизации химического состава нового материала и режимов его обработки.
https://ria.ru/20210623/misis-1738091205.html
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технологии, москва, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука, алюминий, россия, курчатовский институт
09:00 01.11.2021
 

В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C

© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"Процесс горения алюминия
Процесс горения алюминия - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Недорогой сплав алюминия, выдерживающий температуру на 100-150 °С больше аналогов, разработали специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, материал позволит существенно снизить вес и углеродный след нового железнодорожного транспорта, авиации и другой техники. Исследование опубликовано в журнале Journal of Alloys and Compounds.
Алюминий и большинство сплавов на его основе имеют высокую коррозионную стойкость практически в любых средах – в атмосфере, воде морской и пресной, растворах многих химикатов и в большинстве пищевых продуктов. Благодаря этому, а также низкому удельному весу, хорошей тепло- и электропроводности, алюминий широко применяется в авиастроении, автомобилестроении, электронике и других сферах.
Эффективной заменой дорогим и тяжелым проводникам на основе меди, применяемым сегодня, может стать проволока из алюминиевых сплавов, отметили ученые. Ее применение в летательных аппаратах, скоростном железнодорожном транспорте и другой технике позволит заметно снизить их масса-габаритные характеристики, тем самым обеспечив значительную экономию топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако методы получения таких сплавов и элементной базы из них сегодня крайне недешевы и весьма трудоемки, сообщили в НИТУ "МИСиС".
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Специалисты университета предложили структуру нового сплава на основе алюминия, а также технологию для производства из него проволоки. По словам создателей, материал отличается от аналогов сравнительно низкой стоимостью, простотой изготовления и рядом уникальных физических свойств.

"Наш материал отличается термически стабильной структурой, он выдерживает температуры вплоть до 400 °C. Любые известные алюминиевые сплавы испытывают значительное разупрочнение уже при 250-300 °С. В наш сплав входят медь, марганец и цирконий, что дает уникальное сочетание электропроводности, прочности и термостойкости", — рассказал старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ "МИСиС" Торгом Акопян.

Ключевая особенность нового сплава, по словам авторов работы, в том, что около 10 процентов объема материала составляют особые наночастицы с содержанием циркония и марганца, равномерно распределенные в алюминиевой матрице.
Сплав изготовлен с использованием электромагнитного кристаллизатора по технологии ElmaCast, разработанной в "НПЦ магнитной гидродинамики" (Красноярск). Последующие деформационно-термическая обработка и аналитические исследования проводились при участии специалистов НИЦ "Курчатовский институт".
В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить работы по оптимизации химического состава нового материала и режимов его обработки.
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НаукаТехнологииМоскваМИСиСНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаАлюминийРоссияКурчатовский институт
 
 
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