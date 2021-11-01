https://ria.ru/20211101/misis-1756734257.html

В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C

В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C - РИА Новости, 01.11.2021

В России создали алюминиевый сплав, выдерживающий температуру 400 °C

Недорогой сплав алюминия, выдерживающий температуру на 100-150 °С больше аналогов, разработали специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с другими российскими учеными. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:00

2021-11-01T09:00

2021-11-01T09:00

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Недорогой сплав алюминия, выдерживающий температуру на 100-150 °С больше аналогов, разработали специалисты НИТУ "МИСиС" совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, материал позволит существенно снизить вес и углеродный след нового железнодорожного транспорта, авиации и другой техники. Исследование опубликовано в журнале Journal of Alloys and Compounds.Алюминий и большинство сплавов на его основе имеют высокую коррозионную стойкость практически в любых средах – в атмосфере, воде морской и пресной, растворах многих химикатов и в большинстве пищевых продуктов. Благодаря этому, а также низкому удельному весу, хорошей тепло- и электропроводности, алюминий широко применяется в авиастроении, автомобилестроении, электронике и других сферах.Эффективной заменой дорогим и тяжелым проводникам на основе меди, применяемым сегодня, может стать проволока из алюминиевых сплавов, отметили ученые. Ее применение в летательных аппаратах, скоростном железнодорожном транспорте и другой технике позволит заметно снизить их масса-габаритные характеристики, тем самым обеспечив значительную экономию топлива и снижение вредных выбросов в атмосферу. Однако методы получения таких сплавов и элементной базы из них сегодня крайне недешевы и весьма трудоемки, сообщили в НИТУ "МИСиС".Специалисты университета предложили структуру нового сплава на основе алюминия, а также технологию для производства из него проволоки. По словам создателей, материал отличается от аналогов сравнительно низкой стоимостью, простотой изготовления и рядом уникальных физических свойств.Ключевая особенность нового сплава, по словам авторов работы, в том, что около 10 процентов объема материала составляют особые наночастицы с содержанием циркония и марганца, равномерно распределенные в алюминиевой матрице.Сплав изготовлен с использованием электромагнитного кристаллизатора по технологии ElmaCast, разработанной в "НПЦ магнитной гидродинамики" (Красноярск). Последующие деформационно-термическая обработка и аналитические исследования проводились при участии специалистов НИЦ "Курчатовский институт".В дальнейшем научный коллектив планирует продолжить работы по оптимизации химического состава нового материала и режимов его обработки.

https://ria.ru/20210623/misis-1738091205.html

https://ria.ru/20210311/sverkhprovodnik-1600776584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, мисис, навигатор абитуриента, университетская наука, алюминий, россия, курчатовский институт