https://ria.ru/20211101/milliardery-1757152708.html

Состояние богатейших россиян выросло на 65,6 миллиарда долларов

Состояние богатейших россиян выросло на 65,6 миллиарда долларов - РИА Новости, 01.11.2021

Состояние богатейших россиян выросло на 65,6 миллиарда долларов

Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:12

2021-11-01T10:12

2021-11-01T13:41

экономика

вагит алекперов

владимир потанин

леонид михельсон

алексей мордашов

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось с начала года на 65,63 миллиарда долларов, а больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Так, Михельсон прибавил к своему состоянию 8,58 миллиарда долларов, и теперь у него 33,3 миллиарда. В списке российских миллиардеров он занял первое место.За ним следует один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, разбогатевший на 1,76 миллиарда долларов (его состояние составляет 31,8 миллиарда). Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов замыкает тройку: он стал богаче на 5,76 миллиарда долларов, а всего у него 28,8 миллиарда. На четвертом месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние увеличилось на 4,7 миллиарда, до 28,6 миллиарда.Существенно выросло богатство совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - на 7,25 миллиарда долларов (до 24,5 миллиарда), хотя он занимает лишь пятую строчку рейтинга. В десятку также вошли бизнесмены Геннадий Тимченко (23,3 миллиарда), Алишер Усманов (21,8 миллиарда), Роман Абрамович (18,9 миллиарда), Виктор Вексельберг (18,5 миллиарда) и Андрей Мельниченко (18,3 миллиарда).Единственным российским миллиардером, чье состояние с начала года уменьшилось, оказалась основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — она потеряла 1,13 миллиарда долларов, и сейчас ее состояние составляет 7,96 миллиарда.Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, в некоторых случаях — исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге BBI 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 27 россиян.

https://ria.ru/20211027/kitay-1756488719.html

https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756179273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вагит алекперов, владимир потанин, леонид михельсон, алексей мордашов, россия