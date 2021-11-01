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В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках
В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках - РИА Новости, 01.11.2021
В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках
Столичные власти намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:49
2021-11-01T15:49
2021-11-01T15:49
экономика
киргизия
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владимир путин
андрей бочкарев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Столичные власти намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.Он отметил, что расширение программы реновации и пандемия, из-за которой многим строителям пришлось вернуться на родину, привели к кадровому дефициту, который достигает 40 процентов.Бочкарев добавил, что изменился и национальный состав работников: если раньше большинство из них было выходцами из Таджикистана, то сейчас преобладают граждане Узбекистана и Киргизии.Помимо этого, изменилась и зарплата мигрантов, которая с 30 тысяч в месяц выросла до 50-60 тысяч.По мнению вице-мэра, на стройках нужно задействовать втрое меньше людей, чем используют сейчас, но зарплату им необходимо поднять в два-три раза. Это, как утверждает чиновник, ускорило бы процесс вдвое.Бочкарев отметил, что такой цели можно добиться благодаря технологическим решениям.Помимо этого, по его словам, следует повысить качество образования. Он указал, что сейчас обучение направлено на подготовку инженеров, а методам управления стройкой уделяется лишь 10-15 процентов времени.Ранее президент России Владимир Путин призвал приезжающих трудовых мигрантов выучить русский язык, чтобы легче адаптироваться в стране.
https://realty.ria.ru/20211020/uzbekistan-1755361785.html
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экономика, киргизия, узбекистан, москва, владимир путин, андрей бочкарев
В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках
Вице-мэр Москвы Бочкарев рассказал о планах отказаться от найма мигрантов на стройках
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Столичные власти намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК
сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев
.
Он отметил, что расширение программы реновации и пандемия, из-за которой многим строителям пришлось вернуться на родину, привели к кадровому дефициту, который достигает 40 процентов.
Бочкарев добавил, что изменился и национальный состав работников: если раньше большинство из них было выходцами из Таджикистана, то сейчас преобладают граждане Узбекистана
и Киргизии
.
Помимо этого, изменилась и зарплата мигрантов, которая с 30 тысяч в месяц выросла до 50-60 тысяч.
"Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать", — сказал он.
По мнению вице-мэра, на стройках нужно задействовать втрое меньше людей, чем используют сейчас, но зарплату им необходимо поднять в два-три раза. Это, как утверждает чиновник, ускорило бы процесс вдвое.
Бочкарев отметил, что такой цели можно добиться благодаря технологическим решениям.
"Можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Другой пример — оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену", — подчеркнул чиновник.
Помимо этого, по его словам, следует повысить качество образования. Он указал, что сейчас обучение направлено на подготовку инженеров, а методам управления стройкой уделяется лишь 10-15 процентов времени.
Ранее президент России Владимир Путин
призвал приезжающих трудовых мигрантов выучить русский язык, чтобы легче адаптироваться в стране.