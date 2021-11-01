https://ria.ru/20211101/migranty-1757232428.html

В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках

В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках - РИА Новости, 01.11.2021

В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках

Столичные власти намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:49

2021-11-01T15:49

2021-11-01T15:49

экономика

киргизия

узбекистан

москва

владимир путин

андрей бочкарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360806_0:0:3461:1947_1920x0_80_0_0_93f9af9d89e0718a6bc8174855e9022d.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Столичные власти намерены подготовить план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.Он отметил, что расширение программы реновации и пандемия, из-за которой многим строителям пришлось вернуться на родину, привели к кадровому дефициту, который достигает 40 процентов.Бочкарев добавил, что изменился и национальный состав работников: если раньше большинство из них было выходцами из Таджикистана, то сейчас преобладают граждане Узбекистана и Киргизии.Помимо этого, изменилась и зарплата мигрантов, которая с 30 тысяч в месяц выросла до 50-60 тысяч.По мнению вице-мэра, на стройках нужно задействовать втрое меньше людей, чем используют сейчас, но зарплату им необходимо поднять в два-три раза. Это, как утверждает чиновник, ускорило бы процесс вдвое.Бочкарев отметил, что такой цели можно добиться благодаря технологическим решениям.Помимо этого, по его словам, следует повысить качество образования. Он указал, что сейчас обучение направлено на подготовку инженеров, а методам управления стройкой уделяется лишь 10-15 процентов времени.Ранее президент России Владимир Путин призвал приезжающих трудовых мигрантов выучить русский язык, чтобы легче адаптироваться в стране.

https://realty.ria.ru/20211020/uzbekistan-1755361785.html

https://realty.ria.ru/20211029/pakhomov-1756794457.html

киргизия

узбекистан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, киргизия, узбекистан, москва, владимир путин, андрей бочкарев