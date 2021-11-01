https://ria.ru/20211101/merkel-1757288191.html

Меркель назвала ответственных за изменение климата

Меркель назвала ответственных за изменение климата - РИА Новости, 01.11.2021

Меркель назвала ответственных за изменение климата

Страны с развитой промышленностью прежде всего несут ответственность за изменение климата, однако Парижское соглашение может быть реализовано, необходимо... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T20:32

2021-11-01T20:32

2021-11-01T20:33

в мире

италия

оон

китай

глазго (город)

ангела меркель

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ГЛАЗГО, 1 ноя - РИА Новости. Страны с развитой промышленностью прежде всего несут ответственность за изменение климата, однако Парижское соглашение может быть реализовано, необходимо скорректировать имеющиеся цели в сторону роста и обеспечить технически единообразные меры на международном уровне, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мир, конечно, надеется, и я подчеркиваю это, что по итогам этой конференции в Глазго мы продвинемся вперед. Речь идет, с одной стороны, об улучшенных целях. Но следующие несколько дней будут посвящены техническим вопросам - мы можем более точно измерить достижение наших целей и разработать единообразные меры? Мы знаем, что последствия изменения климата разрушительны. Мы должны - и я также говорю: мы можем - выполнить Парижское соглашение; и не только в течение этого столетия, но, как мы, члены "Большой двадцатки", сказали, в середине этого 21-го века", - сказала канцлер на саммите в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго."Мы знаем, что промышленно развитые страны несут особую ответственность. Конечно, это касается и Федеративной Республики Германия. Вот почему мы снова ужесточили наши климатические цели. Мы хотим сократить 65% наших выбросов к 2030 году по сравнению с 1990 годом и к 2045 году достичь климатической нейтральности. Финансирование необходимо для доверия к промышленно развитым странам. Германия и Канада еще раз взглянули на Delivery Plan. Мы должны признать, что мы не достигнем финансирования в 100 миллиардов долларов до 2023 года - с опозданием, но, по крайней мере, мы сможем. Это важный сигнал. Мы вносим значительный вклад с немецкой стороны и к 2025 году увеличим его до 6 миллиардов евро"", - добавила канцлер.Среди важных международных целей в области защиты климата Меркель упомянула охрану лесов, выход южной Африки из угольной энергетики. Она заявила, что выступает с "ясным призывом к установлению налога на выбросы СО2", которые уже существуют в ЕС, "вводятся в Китае и должны развиваться с другими (странами) по всему миру", чтобы "перевести нашу промышленность и экономику на самый лучший технологический и эффективнейший путь к климатической нейтральности".Двухдневный саммит на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) стартовал в понедельник в Глазго.COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября. В сессии принимают участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов, достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211031/merkel-1757119045.html

италия

китай

глазго (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, оон, китай, глазго (город), ангела меркель