https://ria.ru/20211101/mazut-1757250149.html

Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут

Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут - РИА Новости, 01.11.2021

Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут

Правительство Ярославской области по поручению врио губернатора Михаила Евраева выделит субсидию теплоснабжающим организациям региона для закупки мазута для... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:54

2021-11-01T16:54

2021-11-01T16:54

ярославская область

общество

ярославская область

некрасовский район

переславль-залесский

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Ярославской области по поручению врио губернатора Михаила Евраева выделит субсидию теплоснабжающим организациям региона для закупки мазута для котельных из-за резкого скачка цен, сообщает пресс-служба областного правительства."Ситуация с поставками топлива для котельных в муниципальных образованиях через некоторое время грозила превратиться в критическую. Стоимость мазута за последний месяц резко подскочила. Этот ценовой рывок, по объективным причинам, не был заложен в тариф", - цитирует пресс-служба врио губернатора Михаила Евраева.По словам Евраева, стабильное прохождение отопительного сезона в районах могло оказаться под угрозой. В этой связи правительство региона прорабатывало разные варианты помощи муниципальным образованиям."Наиболее оптимальным и оперативным оказалось решение о выделении субсидии в размере 128 миллионов рублей – для закупки мазута теплоснабжающим организациям. Эта мера позволит обеспечить котельные необходимым объемом топлива", - подчеркнул врио губернатора.Пресс-служба правительства региона информирует, что на субсидию смогут претендовать 11 организаций в Тутаевском, Борисоглебском, Большесельском, Рыбинском, Ростовском, Ярославском, Брейтовском, Некоузском, Некрасовском районах и городе Переславле-Залесском. Порядок представления субсидии будет предусмотрен постановлением правительства Ярославской области.

https://ria.ru/20211029/turpotentsial-1756895087.html

https://na.ria.ru/20211025/yargu-1756170571.html

ярославская область

некрасовский район

переславль-залесский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославская область, некрасовский район, переславль-залесский, жкх