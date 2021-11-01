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Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут
Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут - РИА Новости, 01.11.2021
Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут
Правительство Ярославской области по поручению врио губернатора Михаила Евраева выделит субсидию теплоснабжающим организациям региона для закупки мазута для... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:54
2021-11-01T16:54
2021-11-01T16:54
ярославская область
общество
ярославская область
некрасовский район
переславль-залесский
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Ярославской области по поручению врио губернатора Михаила Евраева выделит субсидию теплоснабжающим организациям региона для закупки мазута для котельных из-за резкого скачка цен, сообщает пресс-служба областного правительства."Ситуация с поставками топлива для котельных в муниципальных образованиях через некоторое время грозила превратиться в критическую. Стоимость мазута за последний месяц резко подскочила. Этот ценовой рывок, по объективным причинам, не был заложен в тариф", - цитирует пресс-служба врио губернатора Михаила Евраева.По словам Евраева, стабильное прохождение отопительного сезона в районах могло оказаться под угрозой. В этой связи правительство региона прорабатывало разные варианты помощи муниципальным образованиям."Наиболее оптимальным и оперативным оказалось решение о выделении субсидии в размере 128 миллионов рублей – для закупки мазута теплоснабжающим организациям. Эта мера позволит обеспечить котельные необходимым объемом топлива", - подчеркнул врио губернатора.Пресс-служба правительства региона информирует, что на субсидию смогут претендовать 11 организаций в Тутаевском, Борисоглебском, Большесельском, Рыбинском, Ростовском, Ярославском, Брейтовском, Некоузском, Некрасовском районах и городе Переславле-Залесском. Порядок представления субсидии будет предусмотрен постановлением правительства Ярославской области.
https://ria.ru/20211029/turpotentsial-1756895087.html
https://na.ria.ru/20211025/yargu-1756170571.html
ярославская область
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общество, ярославская область, некрасовский район, переславль-залесский, жкх
Ярославские власти помогут теплоснабжающим организациям закупить мазут
Правительство Ярославской области поможет теплоснабжающим организациям закупить мазут