06:39 01.11.2021 (обновлено: 09:30 01.11.2021)
Мать погибших в Туве девочек была судима
Мать погибших в Кызыле несовершеннолетних сестер была судима и состояла на учете в Хакасии
КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Мать девочек, убитых в Кызыле, имела судимость и состояла на учете в полиции, говорится на странице мэрии города в соцсети "ВКонтакте".
"Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учете УМВД Республики Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила", — рассказали городские власти.
Девочки официально воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки не получили уведомления о передаче сестер родной матери.
Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве, находился в федеральном розыске. Он снимал у матери девочек комнату, добавили в мэрии.
Глава Тувы Владислав Ховалыг, со своей стороны, рассказал, что сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района в начале учебного года, когда перевелись в столичную школу.
Двух девочек с тяжелыми травмами нашли во дворе на улице Лопсанчапа в Кызыле накануне утром. Одна из них умерла на месте, вторая — в больнице. Они были родными сестрами, в семье осталась еще одна девочка.
Вскоре задержали подозреваемого — ранее судимого 23-летнего уроженца Тес-Хемского района. По одной из версий, он сбросил детей с восьмого этажа.
Дело поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.