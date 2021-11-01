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Мать погибших в Туве девочек была судима
Мать погибших в Туве девочек была судима - РИА Новости, 01.11.2021
Мать погибших в Туве девочек была судима
Мать девочек, убитых в Кызыле, имела судимость и состояла на учете в полиции, говорится на странице мэрии города в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T06:39
2021-11-01T09:30
происшествия
красноярск
кызыл
тоджинский район
тес-хемский район
убийство двух девочек в туве
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Мать девочек, убитых в Кызыле, имела судимость и состояла на учете в полиции, говорится на странице мэрии города в соцсети "ВКонтакте".Девочки официально воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки не получили уведомления о передаче сестер родной матери.Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве, находился в федеральном розыске. Он снимал у матери девочек комнату, добавили в мэрии.Глава Тувы Владислав Ховалыг, со своей стороны, рассказал, что сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района в начале учебного года, когда перевелись в столичную школу. Двух девочек с тяжелыми травмами нашли во дворе на улице Лопсанчапа в Кызыле накануне утром. Одна из них умерла на месте, вторая — в больнице. Они были родными сестрами, в семье осталась еще одна девочка.Вскоре задержали подозреваемого — ранее судимого 23-летнего уроженца Тес-Хемского района. По одной из версий, он сбросил детей с восьмого этажа.Дело поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757135475.html
красноярск
кызыл
тоджинский район
тес-хемский район
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происшествия, красноярск, кызыл, тоджинский район, тес-хемский район, убийство двух девочек в туве
06:39 01.11.2021 (обновлено: 09:30 01.11.2021)
 
Мать погибших в Туве девочек была судима

Мать погибших в Кызыле несовершеннолетних сестер была судима и состояла на учете в Хакасии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Мать девочек, убитых в Кызыле, имела судимость и состояла на учете в полиции, говорится на странице мэрии города в соцсети "ВКонтакте".

"Известно, что мать погибших была ранее судима, состояла на учете УМВД Республики Хакасии, так как в феврале 2021 года написала заявление о том, что переезжает в Абакан в связи с учебой. Далее о своем пребывании в Кызыле в органы внутренних дел она не сообщила", — рассказали городские власти.

Девочки официально воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки не получили уведомления о передаче сестер родной матери.
Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве, находился в федеральном розыске. Он снимал у матери девочек комнату, добавили в мэрии.
Глава Тувы Владислав Ховалыг, со своей стороны, рассказал, что сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района в начале учебного года, когда перевелись в столичную школу.
Двух девочек с тяжелыми травмами нашли во дворе на улице Лопсанчапа в Кызыле накануне утром. Одна из них умерла на месте, вторая — в больнице. Они были родными сестрами, в семье осталась еще одна девочка.
Вскоре задержали подозреваемого — ранее судимого 23-летнего уроженца Тес-Хемского района. По одной из версий, он сбросил детей с восьмого этажа.
Дело поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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ПроисшествияКрасноярскКызылТоджинский районТес-Хемский районУбийство двух девочек в Туве
 
 
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