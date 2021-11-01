https://ria.ru/20211101/mat-1757140509.html

Мать погибших в Туве девочек была судима

Мать погибших в Туве девочек была судима - РИА Новости, 01.11.2021

Мать погибших в Туве девочек была судима

Мать девочек, убитых в Кызыле, имела судимость и состояла на учете в полиции, говорится на странице мэрии города в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T06:39

2021-11-01T06:39

2021-11-01T09:30

происшествия

красноярск

кызыл

тоджинский район

тес-хемский район

убийство двух девочек в туве

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя — РИА Новости. Мать девочек, убитых в Кызыле, имела судимость и состояла на учете в полиции, говорится на странице мэрии города в соцсети "ВКонтакте".Девочки официально воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе. По предварительным данным, все взрослые были знакомы, поэтому органы опеки не получили уведомления о передаче сестер родной матери.Молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве, находился в федеральном розыске. Он снимал у матери девочек комнату, добавили в мэрии.Глава Тувы Владислав Ховалыг, со своей стороны, рассказал, что сестры переехали в Кызыл из Тоджинского района в начале учебного года, когда перевелись в столичную школу. Двух девочек с тяжелыми травмами нашли во дворе на улице Лопсанчапа в Кызыле накануне утром. Одна из них умерла на месте, вторая — в больнице. Они были родными сестрами, в семье осталась еще одна девочка.Вскоре задержали подозреваемого — ранее судимого 23-летнего уроженца Тес-Хемского района. По одной из версий, он сбросил детей с восьмого этажа.Дело поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757135475.html

красноярск

кызыл

тоджинский район

тес-хемский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, кызыл, тоджинский район, тес-хемский район, убийство двух девочек в туве