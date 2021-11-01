Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/marchenko-1757298457.html
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко - РИА Новости, 01.11.2021
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко
Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:45
2021-11-01T22:46
политика
олег смолин
единая россия
госдума рф
дмитрий вяткин
евгений марченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746106305_0:0:2808:1580_1920x0_80_0_0_98d8b009fc5fbe243a93a1de277a3bfb.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, за это решение нельзя.Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Сам Марченко заявил, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов. Марченко избрался в ГД по одномандатному избирательному округу № 213 в Петербурге. При этом первый заместитель руководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речь о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии "Единая Россия", в случае реализации которого парламентарий сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.При этом он отметил, что в случае, если дело Марченко дойдет до комиссии ГД по этике, сам он будет отстаивать позицию о том, что депутат-одномандатник обязан своим прохождением в парламент в первую очередь избирателям по округу, а не партии."Не вмешиваюсь в дела партии и фракции "Единая Россия", каждая фракция и партия принимает по поводу своих депутатов внутреннее решение о членстве там, но как депутат, который семь раз избирался по одномандатным округам, позволю личное мнение: если депутат избран по партийным спискам – он обязан, прежде всего, партии; если по одномандатному округу, то есть народом, его обязательства прежде всего перед избирателями, и они выше обязанностей перед любой партией или фракцией… Если дело вдруг дойдет до комиссии по этике, я там буду отстаивать именно эту позицию. За все время работы в парламенте я неоднократно голосовал не как моя фракция. Фракция к этому относилась спокойно", - отметил Смолин.Кроме того, он прокомментировал возможность отзыва мандата у депутата, который прошел по округу."Если он напишет заявление о сложении мандата, конечно, мандат будет сложен. Но если он напишет заявление о выходе из фракции, то это не является основанием для сложения мандата", - также уточнил парламентарий.
https://ria.ru/20211101/marchenko-1757290087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746106305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_546fdb7d503dbb800b22639d824082f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, олег смолин, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, евгений марченко
22:45 01.11.2021 (обновлено: 22:46 01.11.2021)
 
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко

Член комиссии Госдумы по этике объяснил, почему нельзя лишить Марченко мандата

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Евгений Марченко
Депутат Государственной Думы Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, за это решение нельзя.
Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Сам Марченко заявил, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов. Марченко избрался в ГД по одномандатному избирательному округу № 213 в Петербурге. При этом первый заместитель руководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речь о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии "Единая Россия", в случае реализации которого парламентарий сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.
"Ни за какое голосование лишить депутата депутатского мандата невозможно. Согласно действующему закону для этого нужно совершить только серьезное правонарушение, и прокурор обращается в Государственную думу, она большинством голосов принимает такое решение", - заявил Смолин.
При этом он отметил, что в случае, если дело Марченко дойдет до комиссии ГД по этике, сам он будет отстаивать позицию о том, что депутат-одномандатник обязан своим прохождением в парламент в первую очередь избирателям по округу, а не партии.
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 20:47
Марченко не будут лишать депутатского мандата, сообщили в "Единой России"
"Не вмешиваюсь в дела партии и фракции "Единая Россия", каждая фракция и партия принимает по поводу своих депутатов внутреннее решение о членстве там, но как депутат, который семь раз избирался по одномандатным округам, позволю личное мнение: если депутат избран по партийным спискам – он обязан, прежде всего, партии; если по одномандатному округу, то есть народом, его обязательства прежде всего перед избирателями, и они выше обязанностей перед любой партией или фракцией… Если дело вдруг дойдет до комиссии по этике, я там буду отстаивать именно эту позицию. За все время работы в парламенте я неоднократно голосовал не как моя фракция. Фракция к этому относилась спокойно", - отметил Смолин.
Кроме того, он прокомментировал возможность отзыва мандата у депутата, который прошел по округу.
"У нас нет закона об отзыве депутатов. Можно, конечно, попытаться собрать подписи по округу, и таким образом оказывать давление. Если таких подписей окажется много, хотя не очень хорошо представляю себе округ, о котором идет речь, но думаю, что собрать количество подписей большее, чем количество голосов, которые ему отдали, даже при административном ресурсе будет достаточно трудно", - заявил Смолин.
"Если он напишет заявление о сложении мандата, конечно, мандат будет сложен. Но если он напишет заявление о выходе из фракции, то это не является основанием для сложения мандата", - также уточнил парламентарий.
 
ПолитикаОлег СмолинЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий ВяткинЕвгений Марченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин