https://ria.ru/20211101/marchenko-1757298457.html

В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко

В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко - РИА Новости, 01.11.2021

В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко

Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T22:45

2021-11-01T22:45

2021-11-01T22:46

политика

олег смолин

единая россия

госдума рф

дмитрий вяткин

евгений марченко

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, за это решение нельзя.Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Сам Марченко заявил, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов. Марченко избрался в ГД по одномандатному избирательному округу № 213 в Петербурге. При этом первый заместитель руководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речь о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии "Единая Россия", в случае реализации которого парламентарий сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.При этом он отметил, что в случае, если дело Марченко дойдет до комиссии ГД по этике, сам он будет отстаивать позицию о том, что депутат-одномандатник обязан своим прохождением в парламент в первую очередь избирателям по округу, а не партии."Не вмешиваюсь в дела партии и фракции "Единая Россия", каждая фракция и партия принимает по поводу своих депутатов внутреннее решение о членстве там, но как депутат, который семь раз избирался по одномандатным округам, позволю личное мнение: если депутат избран по партийным спискам – он обязан, прежде всего, партии; если по одномандатному округу, то есть народом, его обязательства прежде всего перед избирателями, и они выше обязанностей перед любой партией или фракцией… Если дело вдруг дойдет до комиссии по этике, я там буду отстаивать именно эту позицию. За все время работы в парламенте я неоднократно голосовал не как моя фракция. Фракция к этому относилась спокойно", - отметил Смолин.Кроме того, он прокомментировал возможность отзыва мандата у депутата, который прошел по округу."Если он напишет заявление о сложении мандата, конечно, мандат будет сложен. Но если он напишет заявление о выходе из фракции, то это не является основанием для сложения мандата", - также уточнил парламентарий.

https://ria.ru/20211101/marchenko-1757290087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, олег смолин, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, евгений марченко