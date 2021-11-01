https://ria.ru/20211101/marchenko-1757298457.html
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко - РИА Новости, 01.11.2021
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко
Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T22:45
2021-11-01T22:45
2021-11-01T22:46
политика
олег смолин
единая россия
госдума рф
дмитрий вяткин
евгений марченко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса Евгения Марченко, который проголосовал против бюджета, за это решение нельзя.Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Сам Марченко заявил, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов. Марченко избрался в ГД по одномандатному избирательному округу № 213 в Петербурге. При этом первый заместитель руководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин заявил РИА Новости, что речь о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии "Единая Россия", в случае реализации которого парламентарий сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.При этом он отметил, что в случае, если дело Марченко дойдет до комиссии ГД по этике, сам он будет отстаивать позицию о том, что депутат-одномандатник обязан своим прохождением в парламент в первую очередь избирателям по округу, а не партии."Не вмешиваюсь в дела партии и фракции "Единая Россия", каждая фракция и партия принимает по поводу своих депутатов внутреннее решение о членстве там, но как депутат, который семь раз избирался по одномандатным округам, позволю личное мнение: если депутат избран по партийным спискам – он обязан, прежде всего, партии; если по одномандатному округу, то есть народом, его обязательства прежде всего перед избирателями, и они выше обязанностей перед любой партией или фракцией… Если дело вдруг дойдет до комиссии по этике, я там буду отстаивать именно эту позицию. За все время работы в парламенте я неоднократно голосовал не как моя фракция. Фракция к этому относилась спокойно", - отметил Смолин.Кроме того, он прокомментировал возможность отзыва мандата у депутата, который прошел по округу."Если он напишет заявление о сложении мандата, конечно, мандат будет сложен. Но если он напишет заявление о выходе из фракции, то это не является основанием для сложения мандата", - также уточнил парламентарий.
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политика, олег смолин, единая россия, госдума рф, дмитрий вяткин, евгений марченко
22:45 01.11.2021 (обновлено: 22:46 01.11.2021)
В комиссии Госдумы по этике высказались о ситуации с депутатом Марченко
Член комиссии Госдумы по этике объяснил, почему нельзя лишить Марченко мандата
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Смолин
(КПРФ) сообщил РИА Новости, что лишить мандата прошедшего в парламент по округу единоросса Евгения Марченко
, который проголосовал против бюджета, за это решение нельзя.
Ранее комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить из партии Евгения Марченко, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Сам Марченко заявил, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов. Марченко избрался в ГД по одномандатному избирательному округу № 213 в Петербурге. При этом первый заместитель руководителя фракции ЕР Дмитрий Вяткин
заявил РИА Новости, что речь о лишении Евгения Марченко депутатского мандата не идет, сейчас обсуждается вопрос о его исключении из партии "Единая Россия
", в случае реализации которого парламентарий сможет остаться членом фракции единороссов в нижней палате парламента.
"Ни за какое голосование лишить депутата депутатского мандата невозможно. Согласно действующему закону для этого нужно совершить только серьезное правонарушение, и прокурор обращается в Государственную думу, она большинством голосов принимает такое решение", - заявил Смолин.
При этом он отметил, что в случае, если дело Марченко дойдет до комиссии ГД
по этике, сам он будет отстаивать позицию о том, что депутат-одномандатник обязан своим прохождением в парламент в первую очередь избирателям по округу, а не партии.
"Не вмешиваюсь в дела партии и фракции "Единая Россия", каждая фракция и партия принимает по поводу своих депутатов внутреннее решение о членстве там, но как депутат, который семь раз избирался по одномандатным округам, позволю личное мнение: если депутат избран по партийным спискам – он обязан, прежде всего, партии; если по одномандатному округу, то есть народом, его обязательства прежде всего перед избирателями, и они выше обязанностей перед любой партией или фракцией… Если дело вдруг дойдет до комиссии по этике, я там буду отстаивать именно эту позицию. За все время работы в парламенте я неоднократно голосовал не как моя фракция. Фракция к этому относилась спокойно", - отметил Смолин.
Кроме того, он прокомментировал возможность отзыва мандата у депутата, который прошел по округу.
"У нас нет закона об отзыве депутатов. Можно, конечно, попытаться собрать подписи по округу, и таким образом оказывать давление. Если таких подписей окажется много, хотя не очень хорошо представляю себе округ, о котором идет речь, но думаю, что собрать количество подписей большее, чем количество голосов, которые ему отдали, даже при административном ресурсе будет достаточно трудно", - заявил Смолин.
"Если он напишет заявление о сложении мандата, конечно, мандат будет сложен. Но если он напишет заявление о выходе из фракции, то это не является основанием для сложения мандата", - также уточнил парламентарий.