https://ria.ru/20211101/marchenko-1757255686.html

Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией"

Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией" - РИА Новости, 01.11.2021

Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией"

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" по этике исключить его из... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:14

2021-11-01T17:14

2021-11-01T17:14

политика

единая россия

госдума рф

евгений марченко

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" по этике исключить его из партии он сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов.Ранее, как сообщила партийная пресс-служба, комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить Марченко из партии, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.Парламентарий напомнил, что, по статье 23 закона о политических партиях, члены такой партии не связаны ее решениями "при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных отделений или иных структурных подразделений".Также, по мнению Марченко, в этой ситуации юридически его не могут лишить депутатского мандата. "Сдавать мандат я не собираюсь точно. И я считаю, что это все идет на эмоциях, думаю, что она (ситуация) успокоится со временем, и я со своей стороны всегда готов к диалогу с "Единой Россией", - уточнил депутат."Я поступил так, как поступил. У меня свое обоснование. Я поменять ничего не могу. Они повели себя так, как посчитали нужным. Может, мы еще наладим взаимоотношения. Но приятного здесь мало", - заключил он.

https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757162111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, евгений марченко