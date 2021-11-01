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Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией"
Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией" - РИА Новости, 01.11.2021
Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией"
Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" по этике исключить его из... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:14
2021-11-01T17:14
политика
единая россия
госдума рф
евгений марченко
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" по этике исключить его из партии он сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов.Ранее, как сообщила партийная пресс-служба, комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить Марченко из партии, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.Парламентарий напомнил, что, по статье 23 закона о политических партиях, члены такой партии не связаны ее решениями "при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных отделений или иных структурных подразделений".Также, по мнению Марченко, в этой ситуации юридически его не могут лишить депутатского мандата. "Сдавать мандат я не собираюсь точно. И я считаю, что это все идет на эмоциях, думаю, что она (ситуация) успокоится со временем, и я со своей стороны всегда готов к диалогу с "Единой Россией", - уточнил депутат."Я поступил так, как поступил. У меня свое обоснование. Я поменять ничего не могу. Они повели себя так, как посчитали нужным. Может, мы еще наладим взаимоотношения. Но приятного здесь мало", - заключил он.
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политика, единая россия, госдума рф, евгений марченко
17:14 01.11.2021
 
Депутат Марченко заявил о готовности вести диалог с "Единой Россией"

Депутат Марченко не собирается сдавать мандат, но готов идти на диалог с "Единой Россией"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Евгений Марченко
Депутат Государственной Думы Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил РИА Новости, что свой депутатский мандат в связи с рекомендацией комиссии "Единой России" по этике исключить его из партии он сдавать не собирается, но на диалог с единороссами идти готов.
Ранее, как сообщила партийная пресс-служба, комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить Марченко из партии, который проголосовал против принятия бюджета в первом чтении, несмотря на единогласное решение фракции, президиум Генсовета рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.
"Я считаю, что оно (решение) несправедливое. Я считаю, что оно чересчур жесткое в этой ситуации. У нас, бывало, на протяжении прошлого созыва, что (депутаты) голосовали против (законопроекта), но такой реакции не было на это", - сказал Марченко.
Парламентарий напомнил, что, по статье 23 закона о политических партиях, члены такой партии не связаны ее решениями "при исполнении своих должностных или служебных обязанностей, за исключением лиц, работающих в руководящих и контрольно-ревизионных органах политической партии, ее региональных отделений или иных структурных подразделений".
"Есть комментарий к этой статье, есть судебная практика, где члены политических партий, депутаты Госдумы, голосуя за принятие того или иного закона, руководствуются личными убеждениями и не связаны с решениями политической партии. Есть противотечение с законом (у рекомендации комиссии)", - добавил он.
Также, по мнению Марченко, в этой ситуации юридически его не могут лишить депутатского мандата. "Сдавать мандат я не собираюсь точно. И я считаю, что это все идет на эмоциях, думаю, что она (ситуация) успокоится со временем, и я со своей стороны всегда готов к диалогу с "Единой Россией", - уточнил депутат.
"Я поступил так, как поступил. У меня свое обоснование. Я поменять ничего не могу. Они повели себя так, как посчитали нужным. Может, мы еще наладим взаимоотношения. Но приятного здесь мало", - заключил он.
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