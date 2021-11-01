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МакSим отметила день рождения младшей дочери
МакSим отметила день рождения младшей дочери - РИА Новости, 01.11.2021
МакSим отметила день рождения младшей дочери
МакSим отметила день рождения младшей дочери Марии. Девочке исполнилось семь лет. Фотографиями артистка поделилась в социальных сетях. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:08
2021-11-01T14:08
2021-11-01T14:08
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. МакSим отметила день рождения младшей дочери Марии. Девочке исполнилось семь лет. Фотографиями артистка поделилась в социальных сетях.В программе праздника были аниматоры, танцы, огромный торт и даже живой пони. Певица заверила, что животное было под присмотром профессионалов.Мария родилась в отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. У МакSим также есть старшая дочь Александра от звукорежиссера Алексея Луговцова.Певица не так давно выписалась из больницы после тяжелого лечения. Ее госпитализировали после концерта в Казани. Она несколько недель находилась в коме.
https://ria.ru/20210913/maksim-1749839988.html
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знаменитости, макsим (марина абросимова)
МакSим отметила день рождения младшей дочери
МакSим отметила семилетие младшей дочери Марии с пони в квартире