https://ria.ru/20211101/makron-1757300771.html

Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией

Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией - РИА Новости, 01.11.2021

Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии между Парижем, Лондоном и Еврокомиссией по вопросу лицензий на рыболовство продолжатся во вторник,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:25

2021-11-01T23:25

2021-11-01T23:25

в мире

париж

лондон

франция

еврокомиссия

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755454523_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_aa860a13ca287a4bc0808fd2c19d9d06.jpg

ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии между Парижем, Лондоном и Еврокомиссией по вопросу лицензий на рыболовство продолжатся во вторник, сообщает агентство Франс Пресс.Таким образом Макрон дал понять, что во вторник с полуночи еще не вступят в силу санкции в отношении Великобритании, отметив, "что санкции не будут вводиться во время переговоров", отмечает агентство."Мы посмотрим завтра в конце дня, изменились ли вещи", - сказал Макрон на полях климатической конференции в Глазго.Он подчеркнул, что предстоящие часы очень важны. "Я понял, что Великобритания вернётся к нам с другими предложениями", - добавил французский президент.Санкции, объявленные Францией против Великобритании из-за спора по вопросу лицензий на рыболовство, должны вступить в силу во вторник, в числе ответных мер запрет для британских судов выгружать их продукцию во французских портах.

https://ria.ru/20211031/makron-1757121201.html

https://ria.ru/20211101/makron-1757218831.html

париж

лондон

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, лондон, франция, еврокомиссия, эммануэль макрон