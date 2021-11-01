https://ria.ru/20211101/makron-1757300771.html
Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией
Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией - РИА Новости, 01.11.2021
Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии между Парижем, Лондоном и Еврокомиссией по вопросу лицензий на рыболовство продолжатся во вторник,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:25
2021-11-01T23:25
2021-11-01T23:25
в мире
париж
лондон
франция
еврокомиссия
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755454523_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_aa860a13ca287a4bc0808fd2c19d9d06.jpg
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии между Парижем, Лондоном и Еврокомиссией по вопросу лицензий на рыболовство продолжатся во вторник, сообщает агентство Франс Пресс.Таким образом Макрон дал понять, что во вторник с полуночи еще не вступят в силу санкции в отношении Великобритании, отметив, "что санкции не будут вводиться во время переговоров", отмечает агентство."Мы посмотрим завтра в конце дня, изменились ли вещи", - сказал Макрон на полях климатической конференции в Глазго.Он подчеркнул, что предстоящие часы очень важны. "Я понял, что Великобритания вернётся к нам с другими предложениями", - добавил французский президент.Санкции, объявленные Францией против Великобритании из-за спора по вопросу лицензий на рыболовство, должны вступить в силу во вторник, в числе ответных мер запрет для британских судов выгружать их продукцию во французских портах.
https://ria.ru/20211031/makron-1757121201.html
https://ria.ru/20211101/makron-1757218831.html
париж
лондон
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755454523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af1ed64256b42bddc5af09bc6d3ac878.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, лондон, франция, еврокомиссия, эммануэль макрон
Макрон рассказал о последнем шансе для договора с Британией
Макрон: дискуссии Парижа и Лондона по лицензиям на рыболовство продолжатся во вторник